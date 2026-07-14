TikTok ist längst mehr als Tanzvideos: Die Plattform ist zu einem zentralen Ort geworden, an dem sich junge Menschen informieren, austauschen und Gemeinschaft erleben. Doch was bedeutet das für die Jugendarbeit – und wie gelingt ein Auftritt, der authentisch wirkt und trotzdem wirksam ist?
22. Juli 2026, 12.30 Uhr | Host: Max Wagner
In dieser Session gibt Max Wagner einen praxisnahen Einblick, worauf es beim Einstieg wirklich ankommt: von der passenden Zielgruppenansprache über rechtliche Stolpersteine (Datenschutz, Urheber- und Persönlichkeitsrechte) bis hin zu Content-Strategie und Zeitaufwand. Er zeigt, welche Formate funktionieren, wie man mit begrenzten Ressourcen dranbleibt und wo die typischen Fallstricke lauern.
Ideal für alle, die mit ihrer Einrichtung auf TikTok starten möchten – oder ihren bestehenden Auftritt professioneller aufstellen wollen.
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Medienexperte Max Wagner
Max Wagner ist Medienexperte mit Schwerpunkt auf Social-Media-Strategie, Content-Produktion und digitaler Kommunikation. Als Account-Manager der Evangelischen Jugend in Bayern (ejB) verantwortet er die Social-Media-Kanäle des Verbands und entwickelt Kampagnen, die junge Zielgruppen wirksam erreichen.
Seine fachliche Basis bildet eine Ausbildung als Mediengestalter, ergänzt durch ein abgeschlossenes Studium im Medienmanagement (PFH Göttingen). Diese Kombination aus gestalterischem Handwerk und strategischem Know-how bringt er auch freiberuflich in Workshops, Schulungen und Beratungen ein – von der Content-Erstellung über Plattformstrategien bis zum Einsatz von KI-Tools im Social-Media-Management.
Komplexe Themen übersetzt er dabei in praxistaugliche Handlungsempfehlungen, die sich direkt umsetzen lassen. Sein Anspruch: wirkungsvolle Kommunikation auch dort möglich machen, wo Zeit und Budget begrenzt sind.
Vernetzen und Lernen in unserem Lunch & Learn
TikTok für kirchliche Einrichtungen, Diakonie und Nonprofits
Lunch and Learn ist ein virtuelles Format, das einmal im Monat in der Mittagszeit stattfindet. In rund 30 Minuten geben verschiedene Personen aus unserer Redaktion oder anderen Organisationen einen tiefen Einblick in konkrete Anwendungen und Entwicklungen rund um das Thema TikTok.
Da wir alle auf Innovationen angewiesen sind, setzen wir auf den Austausch über unsere Organisationsgrenze hinweg. Ziel ist es, voneinander zu lernen: Was funktioniert in der Praxis? Wo gibt es Herausforderungen? Welche Ideen bringen echten Mehrwert?
Das Lunch and Learn Format startet immer mit einem kurzen Impuls. Danach bleibt Zeit für Fragen und offenen Austausch. Das Format richtet sich an alle, die sich einfach und praxisnah weiterbilden möchten – offen, verständlich und gemeinsam. Hier findet Ihr alle Termine und Themen.
Anfragen und Ideen bitte an Chefredakteurin Rieke C. Harmsen, rharmsen@epv.de
Reader FaithTok: Zum Umgang mit TikTok in Kirche & Religion
Einen Reader für alle, die sich mit TikTok im Raum von Kirche und Religion beschäftigen wollen, könnt Ihr hier in unserem Shop bestellen.