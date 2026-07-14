TikTok für kirchliche Einrichtungen, Diakonie und Nonprofits

Lunch and Learn ist ein virtuelles Format, das einmal im Monat in der Mittagszeit stattfindet. In rund 30 Minuten geben verschiedene Personen aus unserer Redaktion oder anderen Organisationen einen tiefen Einblick in konkrete Anwendungen und Entwicklungen rund um das Thema TikTok.

Da wir alle auf Innovationen angewiesen sind, setzen wir auf den Austausch über unsere Organisationsgrenze hinweg. Ziel ist es, voneinander zu lernen: Was funktioniert in der Praxis? Wo gibt es Herausforderungen? Welche Ideen bringen echten Mehrwert?

Das Lunch and Learn Format startet immer mit einem kurzen Impuls. Danach bleibt Zeit für Fragen und offenen Austausch. Das Format richtet sich an alle, die sich einfach und praxisnah weiterbilden möchten – offen, verständlich und gemeinsam. Hier findet Ihr alle Termine und Themen.

Anfragen und Ideen bitte an Chefredakteurin Rieke C. Harmsen, rharmsen@epv.de

Reader FaithTok: Zum Umgang mit TikTok in Kirche & Religion

Einen Reader für alle, die sich mit TikTok im Raum von Kirche und Religion beschäftigen wollen, könnt Ihr hier in unserem Shop bestellen.