Für junge Familien, die ihr Kind taufen lassen möchten, hat die evangelische Kirche ein neues Angebot: Mit einem Familien-Newsletter sollen sie kurze Impulse erhalten, mit dem sie die Taufe begleiten und vorbereiten können.

Das digitale Angebot "Die Glaubensentdecker" ist ein Newsletter, der Eltern, Sorgeberechtigte und Pat*innen in den Mittelpunkt stellt, die ihren Glauben mit Kindern teilen wollen, ohne jeden Tag ein "perfektes" religiöses Programm gestalten zu müssen. Der Newsletter macht Vorschläge und "gibt Tipps für kleine Glaubensaktionen, die sich unkompliziert in den Alltag einbauen lassen – zwischen Frühstückstisch, Kita-Weg und Gute-Nacht-Ritual", wie Projektleiterin Eva Eder vom Evangelischen Presseverband für Bayern erklärte.

Der Newsletter richtet sich an Familien mit getauften Kindern im Alter von 0 bis 7 Jahren. Die Inhalte sind nach Altersstufen ausgerichtet, sodass Mütter, Väter und Pat:innen jeweils passende Vorschläge erhalten: einfache Rituale für Kleinkinder, erste Gesprächsanlässe über Gott und Vertrauen, aber auch Ideen für Vorschulkinder, die schon viele eigene Fragen mitbringen.

Alle Inhalte sind Eder zufolge niederschwellig und praxisnah formuliert. Eltern und Pat*innen sollen so nicht mit theologischen Fachbegriffen überfordert werden, sondern Anregungen erhalten, mit denen sie im Alltag über Glauben sprechen können.

Anregungen für Patentanten und Patenonkel

Besonders in den Blick genommen werden die Pat:innen, die eine wichtige, aber für sie selbst oft unkonkrete Rolle einnehmen. Der Newsletter gibt Ideen, wie die Patenschaft mit kleinen Gesten gelebt werden könnte – sei es ein gemeinsames Ritual vor dem Schlafengehen beim Besuch, ein kurzer Segen, eine Postkarte zum Kirchenfest oder ein Gespräch über das, was dem Kind gerade wichtig ist. So kann Patenschaft zu einer gelebten Beziehung werden, die das Kind als verlässliche Begleitung im Glauben erfährt.

Der Newsletter wird von der bayerischen Landeskirche verantwortet. Er startet Mitte September 2026 mit einer ersten Ausgabe zum Thema Herbst / Erntedank. Gerade diese Jahreszeit bietet viele Ansatzpunkte, mit Kindern über Dankbarkeit, Schöpfung und Teilen zu sprechen: fallende Blätter, volle Erntekörbe, Abschiede und Neuanfänge im Kindergarten oder der Schule. Der Newsletter "Die Glaubensentdecker" greife diese Erfahrungen auf und übersetze sie in kleine, alltagsnahe Ideen, so Eder.

Wer von Beginn an dabei sein möchte, kann sich ab sofort für den kostenlosen Newsletter anmelden. Nach der Eintragung erhalten Interessierte zunächst einen Willkommensnewsletter, der das Konzept erklärt und erste Impulse gibt. Anschließend folgen regelmäßig neue Ausgaben mit Materialien, Ideen und Denkanstößen für den Familienalltag.