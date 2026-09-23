Wo finde ich die passende Fortbildung? Welche Materialien kann ich für meine Arbeit in der Gemeinde nutzen? Und wer hilft bei rechtlichen Fragen rund ums Ehrenamt?

Die evangelische Kirche in Bayern will solche Fragen künftig leichter beantworten können. Mit dem neuen Servicepoint Ehrenamt bündelt die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) Informationen, Materialien, Beratungsangebote, Fortbildungen und Möglichkeiten zur Vernetzung an einem zentralen Ort.

Dabei setzt die Landeskirche auch auf künstliche Intelligenz: Der Chatbot "espe" soll Fragen von Ehrenamtlichen rund um die Uhr beantworten. Die Idee für den Servicepoint entstand in der Arbeitsgruppe Mitgliederorientierung der Landessynode. Dort sei festgestellt worden, dass es zwar bereits zahlreiche gute Angebote innerhalb der ELKB gibt, diese aber auf viele verschiedene Stellen verteilt sind, erklärt Barbara Gruß vom Team Ehrenamt der Wirkstatt evangelisch.

Der Servicepoint soll deshalb vor allem Orientierung schaffen und den Zugang zu vorhandenen Angeboten erleichtern. Persönliche Beratung soll dabei ausdrücklich erhalten bleiben. "Der Servicepoint ist keine Sparmaßnahme", betont Gruß, sondern eine Investition der Landeskirche in das ehrenamtliche Engagement.

Viele Angebote, bislang an vielen Stellen

Ehrenamtliche finden auf der neuen Plattform unter anderem Fachinformationen, Checklisten, Vorlagen, Arbeitshilfen und Praxisbeispiele. Hinzu kommen Hinweise auf Veranstaltungen und Qualifizierungsangebote sowie Beratungs- und Vernetzungsmöglichkeiten. Die Angebote stammen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Landeskirche und werden auf dem Servicepoint gebündelt.

Der Servicepoint soll nicht nur denjenigen helfen, die bereits engagiert sind. Auch Menschen, die nach einem passenden Ehrenamt suchen, finden dort Orientierung. Sie können zunächst herausfinden, welche Interessen und Begabungen sie mitbringen und was sie zu einem Engagement motiviert. Anschließend soll der Servicepoint bei der Suche nach einer passenden Aufgabe helfen – über die direkte Kontaktaufnahme mit einer Kirchengemeinde oder eine digitale Vermittlungsplattform.

Auch die Gemeinden selbst nimmt das Angebot in die Pflicht. Der "Wegweiser durchs Ehrenamt" soll ihnen helfen, die eigenen Bedingungen für freiwilliges Engagement zu überprüfen. Denn die Frage lautet nicht nur, wie sich neue Ehrenamtliche gewinnen lassen. Sie lautet auch: Was muss eine Gemeinde bieten, damit Menschen sich dort gerne engagieren und langfristig dabeibleiben?