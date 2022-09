In etwas mehr als einem Jahr endet die zwölfjährige Amtszeit von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm - doch schon bei der Frühjahrstagung im März 2023 wird die Landessynode, das Parlament der bayerischen Protestanten, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin wählen. Wer kann kandidieren? Was verdient man als Landesbischof? Und: Wie hoch ist die Arbeitsbelastung? Amtsinhaber Bedford-Strohm jedenfalls würde die Aufgabe "sofort wieder übernehmen", sagt er.

Die ganzen rechtlichen Aspekte - wie beispielsweise die Kandidatur und die Wahl ablaufen, und auch, welche Aufgaben das Amt mit sich bringt - sind in verschiedenen Verträgen und Gesetzen geregelt. In der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (Siebter Abschnitt, Artikel 60-63) sind die Stellung, die grundlegenden Aufgaben und die Wahlmodalitäten geregelt - die jeweiligen Details zur "Rechtsstellung des Landesbischofs bzw. der Landesbischöfin" im Bischofsgesetz (BischofsG).

Landesbischof oder -bischöfin werden nur ordinierte Pfarrer*innen

Laut diesen Vorgaben kommt für das Amt nur eine ordinierte Pfarrerin oder ein Pfarrer infrage, die oder der "in das kirchenleitende Amt für den Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern berufen ist". Selbst bewerben kann man sich für das Bischofsamt übrigens nicht - Wahlvorschläge, sogenannte Anregungen, können von verschiedenen kirchlichen Gremien oder Institutionen, wie etwa Kirchenvorständen oder Verbänden, sowie von einzelnen Mitgliedern der Synode gemacht werden.

Der Wahlvorbereitungsausschuss sichtet diese Anregungen erstmals am 22. September. Bei einer zweiten Sitzung am 16. Dezember wird dann ein vorläufiger Wahlvorschlag mit mindestens zwei und maximal sechs Namen erstellt. Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel sucht mit den Kandidatinnen und Kandidaten das Gespräch, ob sie zur Verfügung stehen. Anschließend wird der Wahlvorschlag der bayerischen Staatsregierung vorgelegt - diese dürfte (rein theoretisch) Kandidierende ablehnen.

Von den Wahlvorbereitungen zur Wahl des Landesbischofs

Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem Staatsvertrag zwischen Bayern und der Landeskirche aus dem Jahr 1924 - eine ähnliche Verpflichtung gibt es außerdem gegenüber der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD). Auch dort muss der Vorschlag vorgelegt werden. Gibt es von allen Seiten grünes Licht, wird am 3. Februar 2023 der endgültige Wahlvorschlag beschlossen - und die Namen der Kandidierenden veröffentlicht.

Die Wahl selbst findet dann bei der Frühjahrstagung der Landessynode in München am 27. März statt. In den ersten beiden Wahlgängen müssten Kandidierende eine Zwei-Drittel-Mehrheit auf sich vereinigen - im dritten oder vierten würde die einfache Mehrheit aller Synodalen genügen. Sollte ein fünfter Wahlgang nötig sein, dürfen nur noch die drei Kandidaten antreten, die im vierten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben, bei einem sechsten wären es nur noch zwei Kandidaten.

Für den Fall, dass es auch in einem sechsten Wahlgang keine Einigung gibt, müsste der Wahlakt unterbrochen werden und der Wahlvorbereitungsausschuss einen neuen Wahlvorschlag erstellen. Entweder es finden dann neue Wahlgänge statt - oder die Synode beschließt als Kirchenparlament, die Wahl auf die nächste Synodaltagung zu verschieben. Diese Szenarien gelten allerdings als sehr unwahrscheinlich, zumindest wären sie in der Geschichte der Landeskirche bisher einmalig.

So viel verdient eine Landesbischöfin oder ein Landesbischof in Bayern

Finanziell ist der Job als Landesbischöfin oder Landesbischof übrigens durchaus ganz lukrativ. Im Staatsvertrag ist das Gehalt mit B10 festgelegt - analog zum katholischen Erzbischof von München und Freising. Doch diese Summe, die vom Freistaat Bayern bezahlt wird, erhält der Amtsinhaber nicht direkt, sie fließt in den Kirchenhaushalt. Was genau der Bischof erhält, ist im Pfarrbesoldungsgesetz geregelt. Demnach erhält der Bischof im aktiven Dienst B9, aktuell also rund 11.700 Euro pro Monat.

Die Aufgaben des Landesbischofs oder der Landesbischöfin sind ebenfalls festgelegt - wenn auch nur ganz grundsätzlich. Er oder sie ist neben Synode, Landessynodalausschuss und Landeskirchenrat das vierte kirchenleitende Organ. Das bedeutet konkret: viele Sitzungen, operative Aufgaben, aber auch zahlreiche Termine in ganz Bayern - denn zum Amt gehört auch die politische Vertretung der Landeskirche sowie die Kontaktpflege zu anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften.

Landesbischof: 24/7 im Einsatz

All das unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach, sagt auch Amtsinhaber Bedford-Strohm: "Trotz vieler guter Vorsätze ist es mir kaum gelungen, wirklich freie Tage aufrechtzuerhalten." Denn zu der Termin- und Aufgabenfülle kommt auch noch die heute geforderte und wichtige Präsenz in sozialen Medien - die hat Bedford-Strohm etwa mit seinen Morgenvideos erreicht. "Natürlich ist der Job auch anstrengend", erläutert er: "Aber ich habe das in der Regel gar nicht wirklich so empfunden."

Das liege vor allem an den vielen herzlichen Begegnungen mit Menschen - und auch den kraftvollen Gottesdiensten, "die man an so vielen Orten feiern darf", erläutert Bedford-Strohm. Da werden in den kommenden Monaten sicher noch einige Begegnungen und Gottesdienste hinzukommen, ehe dann im Oktober oder November 2023 in der Nürnberger Kirche St. Lorenz seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger ganz offiziell ins Amt eingeführt wird.