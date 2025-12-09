Am vergangenen Sonntag haben rund 11.500 Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher in ganz Bayern die 89 gewählten Mitglieder der neuen Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern gewählt. Dieses Kirchenparlament tritt erstmals zur Frühjahrstagung vom 22. bis 26. März in Bayreuth zusammen. Synodale tragen geistliche Verantwortung dafür, wie Kirche sich in den kommenden Jahren orientiert, öffnet und erneuert.

Fast die Hälfte der bisherigen Mitglieder kandidierte erneut. Zugleich kommen neue Menschen in dieses Amt, die Fachkenntnisse aus Theologie, Diakonie, Bildung, Finanzen, Digitalisierung und Gemeindepraxis mitbringen. Diese Vielfalt ist notwendig – ähnlich wie in den kommunalen Räten, in denen nach den Gemeinde- und Landkreiswahlen am 8. März 2026 ebenfalls zahlreiche neue Gesichter Verantwortung übernehmen werden.

Beratungen über Themen, die tief in den Alltag der Menschen hineinwirken

Der Vergleich zwischen beiden Ebenen lohnt sich. Sowohl Synode als auch Gemeinderat beraten über Themen, die tief in den Alltag der Menschen hineinwirken – ob es um Strukturreformen, Haushalte, Bauprojekte, soziale Angebote oder langfristige Zukunftsstrategien geht. Beide Gremien ringen um gute Lösungen, wägen ab und lesen sich durch Stapel von Sitzungsvorlagen, in denen vieles vernünftig und notwendig klingt.

Doch genau hier liegt eine gemeinsame Herausforderung: Beschlüsse müssen den Praxistest bestehen. Was in eingeweihten Gremien logisch wirkt, darf draußen im Leben nicht scheitern. Entscheidungen müssen nachvollziehbar bleiben, erklärt werden, verständlich für diejenigen, die sie tragen, ausbaden oder gestalten müssen. Weder Synode noch Gemeinderat dürfen unterschätzen, wie sehr ihre Beschlüsse Realität formen – in Kirchengemeinden, Stadtteilen, Familien, Schulen, sozialen Einrichtungen.

Verantwortung heißt auch Mut zu haben, unbequeme Entscheidungen zu treffen

Und dennoch: Verantwortung heißt nicht nur, Risiken zu vermeiden, sondern auch Mut zu haben, unbequeme Entscheidungen zu treffen, wenn sie notwendig sind. Mut, langfristig zu denken, selbst wenn kurzfristig Kritik laut wird. Dieser Mut ist keine Härte, sondern Ausdruck von Respekt gegenüber den Menschen, denen man dient.

Für die neuen und wiedergewählten kirchlichen wie weltlichen Parlamentarier beginnt im neuen Jahr ein Weg, der beides erfordert: Bodenhaftung und Entschlossenheit, Nähe zum Menschen und Weitsicht für das Ganze. Möge ihr Handeln davon geprägt sein, Verantwortung nicht nur zu übernehmen, sondern sie mit Herz, Vernunft und Glauben zu gestalten.