Papst Leo XIV. hat mit einem Telegramm an die Bischöfe im Amazonasgebiet für Aufmerksamkeit gesorgt. Zwischen üblichen Segensworten betonte er, dass die Eucharistie für die Kirche unverzichtbar sei – "das einzige Mittel, um wirklich das Volk Gottes und der Leib Christi zu sein".

Der Hinweis wirkt über die formale Grußbotschaft hinaus: Er rückt die Frage in den Vordergrund, wie Gemeinden überleben können, wenn Priester fehlen.

Hintergrund des Ganzen ist die Amazonas-Synode von 2019. Damals diskutierten Bischöfe, ob "geeignete Männer aus lokalen Gemeinschaften, die verheiratet sind", ordiniert werden könnten, um Gemeinden Eucharistie feiern zu lassen.

Papst Franziskus traf keine Entscheidung. Mit seinem Telegramm scheint Leo XIV. das Thema nun wieder aufzugreifen.

Experten: Priestermangel in Deutschland weniger dramatisch

Experten wie Pastoraltheologe Paul Zulehner und Kirchenrechtler Thomas Schüller sehen in dem Schreiben ein Signal für pragmatische Lösungen, wie sie dem "BR" erklären: Neben zölibatären Priestern könnten "viri probati" – bewährte, verheiratete Männer – für Regionen mit akutem Priestermangel tätig werden. Für das Amazonasgebiet wäre dies ein möglicher Weg, um Gemeinden die Eucharistie zugänglich zu machen.

In Deutschland ist die Situation anders: Der Priestermangel ist hier weniger dramatisch. Dennoch könnte eine Entscheidung für verheiratete Priester in peripheren Regionen langfristig auch in Europa Diskussionen auslösen. Kardinal Reinhard Marx äußerte bereits, dass eine Lockerung des Zölibats prinzipiell denkbar sei, sollte der Papst sie für andere Regionen zulassen.

Das Telegramm ist also ein vorsichtiger päpstlicher Impuls. Es signalisiert, dass der Papst pragmatische Wege in Notlagen prüft, ohne das weltweite Zölibatsgebot grundsätzlich infrage zu stellen. Eine sofortige Reform in Deutschland ist daher unwahrscheinlich, die Diskussion um alternative Formen des Priestertums könnte jedoch langfristig an Fahrt gewinnen.