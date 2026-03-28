Die bayerische Landeskirche startet an Ostermontag, 6. April 2026, offiziell die Pilgersaison. Mit zahlreichen regionalen Angeboten, spirituellen Impulsen und neuen Reise- und Wanderformaten laden kirchliche Einrichtungen und Pilgerbegleiter zu einem vielfältigen Start in das Pilgerjahr 2026 ein.
Rund um den Saisonstart präsentieren zahlreiche Gemeinden in ganz Bayern ein breites Spektrum an Pilgertouren. Orte wie Bad Griesbach, Fischen im Allgäu, Gmund am Tegernsee, Ingolstadt, München oder Würzburg bieten unterschiedlich gestaltete Pilgerwege an. Dazu gehören spirituell geführte Wanderungen, thematische Tagesetappen oder meditative Angebote. Die Vielzahl an Terminen zeigt, wie lebendig die Pilgerbewegung in Bayern inzwischen geworden ist – und wie unterschiedlich Menschen das Gehen als spirituelle Praxis nutzen.
Auch über Bayern hinaus wächst das Pilgerjahr 2026 zu einem besonderen Reisejahr. Das Bayerische Pilgerbüro meldet eine hohe Nachfrage nach internationalen Pilgerfahrten – besonders nach Italien und Portugal. Ein Höhepunkt des Jahres ist das 800-jährige Jubiläum zum Todestag von Franz von Assisi, das zahlreiche Pilger nach Assisi zieht. Zudem bereiten sich Pilgergruppen auf ein Heiliges Jahr in Santiago de Compostela 2027 vor, für das bereits erste Silvesterreisen angeboten werden.
Alle Pilgertermine in Bayern auf einen Blick
- Bad Griesbach im Rottal, emmauskirche-bad-griesbach.de/termine
- Fischen i. Allgäu, fischen-evangelisch.de
- Gmund am Tegernsee, gmund-evangelisch.de
- Ingolstadt, johannes-ingolstadt.de
- Kammerstein, kammerstein-evangelisch.de
- München, stmartin-muenchen.de/veranstaltungen/samstagspilgern-auf-dem-muenchner-jakobskirchenweg/
- Neu-Ulm, ulmer-winkel.de/der-ulmer-winkel/gottesdienste-termine
- Neuschönau, evangelische-termine.de/d-7726615
- Nürnberg, nikodemuskirche-nbg.de
- Pegnitz, evangelische-termine.de/d-7784772
- Obererlbach, kalbensteinberg-evangelisch.de/osterwanderung2026
- Rothenburg ob der Tauber, bildung-evangelisch.com/programm/dekanate/dekanat-rothenburg-od-tauber
- Schäftlarn, isarloisachtal-evangelisch.de
- Scheidegg, scheidegg-evangelisch.de
- Wendelstein, Informationen beim Pilgerbegleiter roland.nusko@icloud.com
- Würzburg, johannis-wuerzburg.de
Franz von Assisi (1193-1226) - Leben und Werk
Franz von Assisi, geboren 1193/94 im italienischen Assisi als Francesco ("der kleine Franke"), gilt als einer der bedeutendsten Heiligen des Christentums. Nach einem radikalen Bruch mit seinem wohlhabenden Elternhaus wandte er sich einem Leben in Armut, Demut und konsequenter Nachfolge Christi zu. Franziskus nannte sich und seine Brüder "fratres minores", die Geschwisterlichkeit (fraternitas) und das menschlich wie sozial Unscheinbare (minoritas) prägten seine Bewegung und ihren Geist. Franz von Assisi starb am 3. Oktober 1226 in Assisi und wurde 1228 von Papst Gregor IX. heiliggesprochen.
Zu seinen charakteristischen Attributen in der Kunst zählen die Wundmale Jesu sowie seine besondere Nähe zur Tierwelt – dargestellt durch Wolf, Lamm, Fische und Vögeln. Franz von Assisi gilt als Patron Italiens sowie der Stadt Assisi. Der Bruder, Mystiker und Prophet wurde im Laufe der Jahrhunderte für etliche Themen vereinnahmt: Er gilt als "Stütze der Kirche", "Vorläufer der Reformation", "Patron der Ökologie" und "Prophet der Weltreligionen". Er ist Schutzheiliger der Armen, Kranken, Strafgefangenen, Schiffbrüchigen und zahlreicher Handwerksberufe wie der Weber, Schneider oder Tuchhändler. Seit 1980 gilt er zudem als Patron der Sozialarbeit und des Umweltschutzes.
Im Kirchenjahr widmen ihm die christlichen Kirchen einen Feiertag: Die katholische Kirche feiert ihn am 4. Oktober, viele evangelische Kirchen erinnern sich seiner am 3. Oktober.
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