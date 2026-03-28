Die bayerische Landeskirche startet an Ostermontag, 6. April 2026, offiziell die Pilgersaison. Mit zahlreichen regionalen Angeboten, spirituellen Impulsen und neuen Reise- und Wanderformaten laden kirchliche Einrichtungen und Pilgerbegleiter zu einem vielfältigen Start in das Pilgerjahr 2026 ein.

Rund um den Saisonstart präsentieren zahlreiche Gemeinden in ganz Bayern ein breites Spektrum an Pilgertouren. Orte wie Bad Griesbach, Fischen im Allgäu, Gmund am Tegernsee, Ingolstadt, München oder Würzburg bieten unterschiedlich gestaltete Pilgerwege an. Dazu gehören spirituell geführte Wanderungen, thematische Tagesetappen oder meditative Angebote. Die Vielzahl an Terminen zeigt, wie lebendig die Pilgerbewegung in Bayern inzwischen geworden ist – und wie unterschiedlich Menschen das Gehen als spirituelle Praxis nutzen.

Auch über Bayern hinaus wächst das Pilgerjahr 2026 zu einem besonderen Reisejahr. Das Bayerische Pilgerbüro meldet eine hohe Nachfrage nach internationalen Pilgerfahrten – besonders nach Italien und Portugal. Ein Höhepunkt des Jahres ist das 800-jährige Jubiläum zum Todestag von Franz von Assisi, das zahlreiche Pilger nach Assisi zieht. Zudem bereiten sich Pilgergruppen auf ein Heiliges Jahr in Santiago de Compostela 2027 vor, für das bereits erste Silvesterreisen angeboten werden.

Alle Pilgertermine in Bayern auf einen Blick