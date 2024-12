Nicht jeder Fehltritt eines Ruhestandspfarrers muss die Gemeinde interessieren. Aber beim Thema Kinderpornografie müssten die Alarmglocken schrillen - es könnte ja sein, dass es nicht beim Anschauen von Bildern geblieben ist. Müssten die Zuständigen bei einer solchen Meldung nachhaken, ob es im Raum der Gemeinde Vorfälle gegeben hat? Und wie könnten sie das tun?

Frohmader: Man muss überlegen, ob und wie man so ein Thema in die Gemeinde kommunizieren kann. Oft darf man aus Datenschutzgründen kaum Details nennen. Dennoch müsste klar erkennbar werden, dass sich Betroffene - falls es welche gibt - melden können und welche geeigneten Stellen es gibt.

In der Kirchengemeinde Berchtesgaden hat für die Hauptamtlichen und Kirchenvorsteher sowie für die Ehrenamtlichen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mittlerweile eine Basisschulung zur Prävention sexualisierter Gewalt stattgefunden. Es gibt eine Ansprechperson, die auf der Homepage veröffentlicht ist, ebenso wie die Kontakte zu verschiedenen, auch externen Ansprechstellen. Das ist eine aktive Form, potenzielle Opfer zu ermutigen, sich zu melden.

Prieto Peral: Beim Thema Missbrauch fällt der Kirche die fehlende Kommunikations- und Informationspolitik der vergangenen Jahre auf die Füße. Wir sind mittlerweile in vielem sehr viel bewusster und klarer. Aber zu oft gehen immer noch Informationen verloren. Es gibt noch kein standardisiertes Verfahren, wie wir das Wissen über eine Person zum Beispiel bei Bewerbungen an andere Kirchengemeinden weitergeben können.

Derzeit passiert das nur mit den Infos, die in den Personalakten im Landeskirchenamt liegen, und durch formlose Stellungnahmen der Dienstvorgesetzten. Was es an den bisherigen Dienstorten an problematischen Erfahrungen gibt, ist nicht zwingend enthalten. In welcher Form man etwa einen problematischen Umgang mit Macht festhalten könnte, weiß ich noch nicht. Aber wir müssen einen Weg finden, relevante Hinweise weiterzugeben, wenn nötig. Letztlich kann das auch Täter dazu bringen, sich Hilfe zu suchen.

Wie kann so eine Dokumentation stattfinden, ohne Menschen zu verurteilen und dennoch andere zu schützen?

Frohmader: Information und Dokumentation sind Schlüsselwörter bei der Prävention und der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt. Viele Jahrzehnte hat es da einen Graubereich gegeben. Ob es Hinweise auf Übergriffe oder Machtmissbrauch gab, war abhängig davon, ob und was Dienstvorgesetzte dokumentiert haben.

Die neuen Schutzkonzepte machen eine saubere Dokumentation dessen, was bei Ansprechstellen und -personen ankommt, zur Pflicht. Dann kann man in aller Fachlichkeit beurteilen, ob es um einen begründeten Verdacht von sexualisierter Gewalt geht oder um eine bloße Grenzverletzung. Zugleich regelt das Arbeitsrecht auch ganz klar, was überhaupt dokumentiert werden darf.

Bei Missbrauchsopfern denkt man meistens an Minderjährige oder an Ehrenamtliche. Es gibt aber auch Hauptamtliche, die in ihrem Dienst sexualisierte Gewalt erfahren. Für sie ist es oft besonders schwer, sich zu wehren, schließlich hängt unter Umständen ihre berufliche Beurteilung vom Täter ab. Wohin können sie sich wenden, ohne dass sie davon Nachteile haben?

Frohmader: An unsere Ansprechstelle. Dort können sie in einem geschützten, nicht öffentlichen Raum erst einmal berichten und klären, was ihnen widerfahren ist. Sie bekommen dort eine juristische Erstberatung und psychologische Begleitung, um sich zu stabilisieren. Sie bekommen Menschen an die Seite, die sie durch den Prozess begleiten, wenn sie den Schritt an die Meldestelle machen.

Dazu ermutigen wir, denn passieren kann nur etwas, wenn es öffentlich wird. Der Beschuldigte muss mit den Vorwürfen konfrontiert werden. Wenn ein Fehlverhalten vorliegt, müssen Konsequenzen gezogen werden. Diese Verfahren müssen fachlich angemessen ablaufen.

Am 31. Dezember 2025 müssen laut Präventionsgesetz von Landeskirche und Diakonie alle 1.536 evangelischen Gemeinden in Bayern ein eigenes Schutzkonzept vorlegen können. Derzeit sind laut Auskunft Ihrer Fachstelle rund 60 Konzepte fertig, weitere rund 300 im Prozess - das ist nicht mal ein Viertel. Was wünschen Sie sich für die nächsten zwölf Monate?

Frohmader: Ich bezweifle, dass zum 1. Januar 2026 alle Gemeinden ihr Schutzkonzept fertig haben. Aber ich hoffe, dass dann in allen damit begonnen wurde. Aus einer Umfrage wissen wir, dass manche Gemeinden den Prozess erst mit dem gerade neugewählten Kirchenvorstand starten wollten, andere wollten Fusionsprozesse abwarten.

Insgesamt habe ich den Eindruck, dass das Thema und seine Priorität in der Breite angekommen ist. Das ist auch nötig, denn die ForuM-Studie der Evangelischen Kirche in Deutschland hat uns gezeigt, dass Missbrauchsbetroffene in der Vergangenheit nicht das Gefühl hatten, gehört zu werden. Sie müssen eine Änderung erleben. Wir müssen ihnen zuhören, ihre Belange aufnehmen und ihnen zeigen, dass sie nicht mehr "die anderen" sind, sondern ein Teil von uns allen.

Welche Änderung können Sie denn schon feststellen?

Frohmader: Wir hatten in der Fachstelle 2024 doppelt so viele Meldungen wie im Jahr davor, aus dem ganzen Spektrum sexualisierter Gewalt. Das liegt nicht unbedingt daran, dass mehr passiert, sondern dass ein Kulturwandel langsam eintritt. Übergriffiges Verhalten wird nicht mehr geduldet und zugleich schneller sanktioniert. Die Menschen sind sensibler geworden.

Prieto Peral: Es braucht eine gewisse Zeit, bis die Schutzkonzepte auf allen Ebenen des großen Organismus Kirche angekommen sind. Wir haben es mit Verhaltensmustern zu tun, die sich nicht so schnell ändern lassen. Umso wichtiger ist es, dass nicht nur standardisierte Präventionskonzepte von den einzelnen Gemeinden oder Einrichtungen übernommen werden, sondern wirklich eigene Konzepte entstehen.

So ein Prozess muss alle mitnehmen, Haupt- und Ehrenamtliche, Gäste von Gemeindezentren und Teilnehmende von Veranstaltungen. Nur dann können sich Haltung und Bewusstsein beim Thema Missbrauch und sexualisierte Gewalt ändern.