Die bisherige Schwabacher Dekanin Berthild Sachs wird ab 1. März 2025 die neue Regionalbischöfin im Kirchenkreis Bayreuth. Sie wird Nachfolgerin von Dorothea Greiner, die zum 31. Oktober in den Ruhestand gegangen ist, teilte die Evangelisch-Lutherische Kirchen in Bayern (ELKB) am Mittwoch mit.

Landesbischof Christian Kopp würdigte Sachs' profunde Erfahrung und ihre hohe Kompetenz in Gestaltungsprozessen. Sie habe "auf ihren verschiedenen beruflichen Stationen hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und ein feines Geschick für Verständigungsprozesse innerhalb der Kirche und auch mit der Gesellschaft gezeigt".

Preidel: Verfügt über weite Sicht auf Transformation der Kirche

Die Synodalpräsidentin und Vorsitzende des Berufungsausschusses, Annekathrin Preidel, sagte, sie freue sich über die Berufung der Dekanin. Berthild Sachs bringe sehr viel Erfahrung als Synodale der Landeskirche und Vorsitzende des für alle Strukturfragen zuständigen Organisationsausschusses der Landessynode mit:

"Sie kann Visionen für die anstehenden Veränderungen in konkrete Maßnahmen übersetzen und verfügt über eine weite Sicht auf die Transformation unserer Landeskirche."

Nach dem Theologiestudium in Erlangen, Jerusalem, München und dem Lehrvikariat in Bamberg war die 58-jährige Berthild Sachs als Wirtschaftsvikarin in der Personalabteilung eines Unternehmens und im Pfarrvikariat in Lauf an der Pegnitz tätig. Von 2001 bis 2007 war sie theologische Referentin des Nürnberger Regionalbischofs und anschließend neun Jahre Gemeindepfarrerin in Nürnberg-Ziegelstein, wo sie mit ihrem Ehemann, dem Pfarrer Stefan Brandenburger, zusammenarbeitete.

Von 2016 bis Ende 2019 leitete sie das Dekanat Gräfenberg, seit 2020 ist sie als Dekanin in Schwabach tätig. Sachs ist Mitglied in der evangelischen Landessynode, dem Kirchenparlament der 2,4 Millionen evangelisch-lutherischen Christen in Bayern.

Nachbesetzung scheiterte zunächst

Im Juni 2024 hatte die Landeskirche zunächst den bisherigen evangelischen Dekan im Nürnberger Norden, Jonas Schiller, als Nachfolger von Greiner verkündet. Dieser hatte jedoch nur einen Tag nach der Entscheidung erklärt, er trete das Amt "aus privaten Gründen" nicht an, sondern werde weiter Dekan bleiben. Schiller hätte die Nachfolge von Amtsinhaberin Dorothea Greiner, die Ende Juli offiziell verabschiedet wurde, zum 1. November dieses Jahres antreten sollen.

Nach der Ankündigung, Schiller solle Nachfolger von Greiner werden, gab es zudem Kritik an dieser Entscheidung. Diese bezog sich vor allem darauf, dass Frauen in den leitenden Ämtern der Landeskirche nicht ausreichend vertreten seien.

Der Kirchenkreis Bayreuth ist einer der sechs Kirchenkreise der ELKB. Er umfasst das Gebiet Oberfrankens und kleine Teile Mittel- und Unterfrankens und der Oberpfalz. Zum Kirchenkreis Bayreuth gehören 15 Dekanatsbezirke von Bamberg über Bayreuth-Bad Berneck bis Wunsiedel. Im Kirchenkreis leben mehr als 350.000 Gemeindeglieder.