Eine evangelische Kirche bauen? Das geht als Kirchenvorstand in Utting

In der Nacht zum 25. August 2021 wurde die fast 100 Jahre alte evangelische Christuskirche in Utting durch einen Brand vollständig zerstört. Wenn alles nach Plan verläuft, soll in diesem Jahr mit dem Neubau begonnen werden. Und dann gehört Jörg Hoffmann zu den wenigen Menschen, die von sich sagen können, sie haben am Bau einer neuen evangelischen Kirche in Bayern mitgewirkt.

