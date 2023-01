Auf dem rot gepflasterten Vorplatz des evangelischen Gemeindezentrums Utting klafft eine Lücke: Wo bis Sommer 2021 die alte Holzkirche stand, spiegelt sich jetzt der Himmel in den Pfützen auf dem nackten Beton. Ein paar rostige Stahlträger ragen aus dem Boden, zwei zerkratzte Kirchenglocken stehen daneben. In der Nacht auf den 25. August 2021 war die fast hundert Jahre alte Christuskirche bei einem Brand komplett zerstört worden. Doch die Protestanten am Westufer des Ammersees sind fest entschlossen, das Gotteshaus wiederaufzubauen - und bekommen dafür jetzt Rückenwind von Regionalbischof Christian Kopp.

"Wir sind Utting": Regionalbischof Kopp ruft zur Unterstützung auf

Mit der Spendenkampagne "Wir sind Utting" ruft der Münchner Regionalbischof Christen in ganz Oberbayern zur Unterstützung auf. Der Kirchenbrand sei in der Geschichte der bayerischen Landeskirche einmalig und habe die Uttinger in eine "besondere Notsituation" gebracht, betonte der Theologe am Dienstag bei einem Ortstermin. "Wir setzen jetzt auf die innerkirchliche Solidarität - wenn es in jeder Gemeinde zehn Menschen gibt, die hundert Euro spenden, wäre das ein starkes Zeichen", sagte Kopp.

Spendenaufruf wird möglichst weit gestreut

Um den Spendenaufruf bekannt zu machen, erhalten alle oberbayerischen Gemeinde Flyer und Musterseiten zum Abdruck im Gemeindebrief. Die Aktion sei für manche neben eigenen Bau- oder Fundraisingprojekten "anstrengend". "Aber wir hätten das auch für jede andere Gemeinde im Kirchenkreis gemacht", betonte der Regionalbischof. Geplant seien daneben weitere Anfragen an mögliche Sponsoren aus Wirtschaft und Gesellschaft.

Uttinger Pfarrersehepaar ist dankbar für Unterstützung

Das Uttinger Pfarrerspaar Alexandra und Jochen Eberhardt ist für die Kampagne dankbar. "Wir können jede Unterstützung brauchen", sagt Jochen Eberhardt. Schon vor dem Aufruf hätten Nachbargemeinden wie Herrsching und Kaufering für den Wiederaufbau der abgebrannten Christuskirche gespendet. Und die Protestanten in Murnau, deren Christuskirche gerade 100. Jubiläum feierte, hätten sich sogar die kleinste Uttinger Glocke ausgeliehen, um für die Namensschwester am Ammersee zu sammeln.

Kosten für den Neubau nach ersten Schätzungen bei mindestens zwei Millionen Euro

Allein der Rohbau samt neuem Fundament wird nach ersten Schätzungen mindestens zwei Millionen Euro kosten. 1,5 Millionen Euro übernimmt die Versicherung. Was darüber hinausgeht, muss die Gemeinde mit Spenden und Zuschüssen finanzieren - ebenso wie die neuen Glocken und die neue Orgel. Der Neubau werde optisch der alten Christuskirche ähneln, jedoch energetisch und technisch auf dem neuesten Stand sein, erläutert Pfarrer Eberhardt. Ein altmodisches Element bleibe bewusst erhalten:

"Auch künftig werden unsere Glocken von Hand geläutet."

Das sei einzigartig - und gerade bei Taufen ein beliebter Job für die anwesenden Kinder.

300.000 Euro sind bereit auf dem Spendenkonto eingegangen

Rund 300.000 Euro liegen bereits auf dem Spendenkonto der Gemeinde. Dazu haben der nach dem Brand gegründete Förderverein und zahlreiche Einzelaktionen von Gemeindemitgliedern beigetragen.

"Die Menschen kommen von selbst auf uns zu mit ihren Ideen",

freut sich Alexandra Eberhardt. Auch die politische Gemeinde Utting unterstützt den Wiederaufbau der Kirche. "Jeder im Ort merkt, dass da ein Begegnungsraum fehlt", sagt Bürgermeister Florian Hoffmann (CSU).

Baubeginn im Jahr 2023 als Ziel

Obwohl die heimatlose Gemeinde seit August 2021 Räume der Kommune und der katholischen Schwesterkirche für Gottesdienste oder Chorproben nutzen könne, sei ein eigenes Gotteshaus für ein lebendiges Gemeindeleben unersetzlich. "Das Ziel ist ein Baubeginn noch im Jahr 2023", sagt Regionalbischof Kopp. Erst wenn die neue Christuskirche stehe, ende auch die Kampagne "Wir sind Utting".

Brandursache bleibt unklar

Die Christuskirche Utting war 1927 als Betsaal errichtet und in den Folgejahren zur Kirche mit Turm und Glocken ausgebaut worden. Ihre Architektur erinnerte an die skandinavischen Holzknüppelkirchen und war im Kirchenkreis München und Oberbayern einzigartig. Ob der Brand in der Nacht zum 25. August 2021 durch einen technischen Fehler oder durch Brandstiftung entstanden war, lässt sich laut Pfarrerin Alexandra Eberhardt nicht mehr aufklären. Die Polizei habe die Ermittlungen eingestellt. Die Kirchengemeinde Ammersee-West erstreckt sich von Dießen bis Eching. Über 4.000 Menschen gehören zur Gemeinde.