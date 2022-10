Mit einem Rückblick auf die Vollversammlung des Weltkirchenrats (ÖRK) und einer Vorschau auf die ökumenische Kirchenarbeit bei der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim hat sich die Synode der Evangelischen Landeskirche in Baden am Montag in Bad Herrenalb befasst. Die 72 Synodalen erinnerten zudem an die Gründung der Evangelischen Akademie vor 75 Jahren und würdigten ihr Wirken über Baden hinaus. Zugleich blickten sie auf die 50-jährige Geschichte der Frauenordination in der badischen Landeskirche.

Theologin: Sexismus auch in der Kirche

Auch in der Kirche erlebten Frauen diskriminierendes Verhalten, sagte die evangelische Theologin Sarah Banhardt:

"Sexismus ist für Pfarrerinnen Alltag."

Im Rahmen des Jubiläums "50 Jahre Frauen im Pfarramt" hätten Pfarrerinnen verschiedener Generationen davon berichtet, wie verbreitet Sexismus nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Kirche sei.

So würden etwa die fachliche Kompetenz der Pfarrerinnen übersehen, ihre Kleidung kommentiert oder sie in Diskussionen als "hysterisch" abgewertet. Manche Theologinnen erlebten sogar sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt.

Sexismus konsequent bekämpfen

"Wir müssen Sexismus konsequent benennen und bekämpfen", forderte Banhardt, die zur Geschichte der Frauenordination in Baden promoviert. Ein erster Schritt sei die bereits erfolgte Erweiterung der Richtlinien zum Schutz vor sexueller Gewalt, die jetzt auch Erwachsene als Opfer einbeziehe. Wichtig seien zudem Fortbildungen.

Die Geschichte der badischen Theologinnen, vor allem deren Diskriminierung im Pfarramt, sollte von der badischen Landeskirche institutionell aufgearbeitet werden. "Damit könnte auch eine Schulderklärung verbunden werden, wie sie bereits in anderen Landeskirchen geschehen sei", sagte die Theologin.

Weitere Themen: Friedensethik und Klimaschutz

Bis Donnerstag werden sich die 72 Synodalen etwa mit den Themen Friedensethik, Klimaschutz und neue Gemeindeformen beschäftigen. Im Rahmen eines Studientags soll das friedensethische Positionspapier der Landeskirche von 2013 diskutiert und aktualisiert werden.

Ralf Stieber, langjähriger Mitarbeiter der Evangelischen Akademie Baden, überreichte an Synodalpräsident Axel Wermke eine Chronik zu 75 Jahren Akademiegeschichte. Diese bilde

"ein Stück landeskirchliche Zeitgeschichte ab, von der Wiederbewaffnungsdebatte in den 50er Jahren über Tagungen zum Thema Ökologie in den 70er Jahren hin zu Themen der Digitalisierung heute".

Vorgestellt wurden auch die Pläne der evangelischen und katholischen Kirche auf der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. "Wir wollen ein Ort sein, wo sich viele verschiedene kirchliche Initiativen zeigen können", sagten die evangelische Pfarrerin Nina Roller und die katholische Gemeindereferentin Barbara Kraus.

Die badische Landessynode ist eines von vier kirchenleitenden Gremien neben der Landesbischöfin, dem Landeskirchenrat und dem Oberkirchenrat. Sie vertritt rund 1,06 Millionen Protestanten in Baden von Wertheim im Norden bis zum Bodensee im Süden.