Warum im Deutschrap endlich über Sexismus diskutiert wird

Deutschrap, also Rap in deutscher Sprache, ist mittlerweile das zweitgrößte Musikgenre in Deutschland. Jedenfalls gemessen am Umsatz: Laut Statista machte die deutsche Musikindustrie im Jahr 2020 fast 20 Prozent ihres Umsatzes mit Rap und HipHop. Das ist zehnmal mehr als noch vor zehn Jahren. Insbesondere die jüngere Bevölkerung trägt dazu bei: In der Altersgruppe zwischen 14 und 19 Jahren gaben 40 Prozent an, diese Musikrichtung "sehr gern" zu hören.

Deutschrap zeichnet sich durch aggressive Sprache aus

In anderen Altersgruppen dünnt sich dieser Anteil dann aus, grob gesagt: je älter, desto weniger Deutschrap. Und während HipHop in den Vereinigten Staaten eine fest in der Gesellschaft verankerte Kultur ist, hat das Genre in Deutschland nach wie vor eher den Status einer Jugendkultur. Mit dem erwartbaren Nebeneffekt, dass viele ältere Menschen nur verständnislos den Kopf schütteln über die Musik. Verstärkt wird dieser Effekt natürlich auch dadurch, dass sich die Musik insgesamt durch eine aggressive Sprache auszeichnet, auch und gerade im sexuellen Bereich.

Eine Erklärung dafür: Rap ist seit seinem Entstehen von einem starken Wettbewerbsgedanken geprägt. Das sich miteinander Messen, das Übertrumpfen der Konkurrenten und das verbale Überhöhen der eigenen Persona waren und sind elementarer Bestandteil der Kultur. Dazu kommt ein gewisser Hang zur Übertreibung, eine Lust an der Überspitzung, an provokanten Formulierungen, die oft vor allem schockieren sollen. Eltern, Lehrer*innen, Autoritäten – also alle, die man als junger Mensch gerne mal vor den Kopf stoßen möchte.

Deutschrap: Strukturelles Problem wurde lange ignoriert

Das alles kann aber nicht verdecken, dass es im Deutschrap auch ein strukturelles Problem gibt, und zwar mit sexualisierter Gewalt. Schon 2019 brandete erstmals eine breitere Diskussion über das Thema innerhalb der Szene auf, als eine Frau öffentlich Vorwürfe gegen den Rapper Gzuz von der 187 Strassenbande erhob. Sie wurde schnell wieder abgewürgt, da die Anwälte des Rappers die zarten Versuche der kritischen Berichterstattung recht rigoros unterbanden.

Das Thema verschwand schnell wieder in der Versenkung, doch nur vorübergehend. Etwa zwei Jahre später, im Juni 2021, erhob eine junge Frau, die sich selbst Nika Irani nennt, schwere Vorwürfe gegen den Rapper Samra. Dieser soll sie laut ihrer Aussagen vergewaltigt haben, der Rapper selbst bestreitet die Vorwürfe. Natürlich gilt in solchen Fällen bis zum Beweis des Gegenteils die Unschuldsvermutung, doch viel wichtiger ist: Dieses Mal ließ sich die aufkommende Diskussion nicht so leicht abwürgen.

Relativ schnell ging es nicht mehr nur um Samra, sondern um das Phänomen an sich, dass Rapper aus einer Machtposition heraus Frauen zu sexuellen Handlungen nötigen, die diese nicht wollen. Zahllose Betroffene schilderten im Netz anonym, was ihnen widerfahren war. Oft nannten sie den Namen des jeweiligen Rappers nicht, was umso mehr verdeutlichte, dass es gar nicht um Einzelpersonen geht, sondern um ein Muster. Ein #MeToo für Deutschrap – na endlich.