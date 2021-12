In Bayreuth gab es dieses Jahr einen Grund mehr zu feiern: Das 100. Jubiläum der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik. Darüber, wie wichtig Kirchenmusik in den Gemeinden ist, wie die Kampagne "Mach Kirchenmusik" junge Talente ansprechen soll und welche Rolle die Ausbildung in der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik in Bayern spielt, spricht Moderatorin Maike Stark mit dem Rektor Professor Wolfgang Döberlein und Wolfgang Böhm, Fundraiser der Förderstiftung der Hochschule.

"Für mich ist Kirchenmusik nicht nur Beiwerk zu einer Veranstaltung oder zum Gottesdienst. Kirchenmusik, in all ihrer Breite, von der Popmusik bis zur klassischen Kirchenmusik auch die volkstümlichen Anteile, das ist alles Teil der Verkündigung des Evangeliums und hat für mich den gleichen Stellenwert wie eine gute Predigt."

Davon ist Wolfgang Böhm überzeugt. Für ihn kommen bald neue Aufgaben in der Kirchenmusik zu. Er wird ab 2022 Referent für Gottesdienst- und Kirchenmusik im Landeskirchenamt. Sein Herzensanliegen ist es, Menschen für die Kirchenmusik zu begeistern.