Anton Corbijn, geboren am 20. Mai 1955 im südholländischen Strijen, ist Fotograf, Regisseur, Designer und Chronist einer ganzen Ära. Er hat das visuelle Selbstverständnis von Bands und Künstlern wie U2, Depeche Mode, Joy Division, Nick Cave, Tom Waits, Bruce Springsteen, R.E.M. und Nirvana entscheidend geprägt. Seine kontrastreichen Schwarz-Weiß-Bilder, seine düsteren Bühnenräume und seine ungeschönte Direktheit sind längst selbst zu Ikonen geworden.

Wer heute an Depeche Mode denkt, sieht Corbijns Bilder vor sich – die kreuztragenden Gestalten aus "Personal Jesus", die staubigen Landschaften von "Songs of Faith and Devotion". Und wer U2s "The Joshua Tree" aufschlägt, erkennt die Handschrift eines Fotografen, der Pop in etwas Zeitloses, ja Spirituelles verwandelte.

Ein Pastorensohn sucht das Licht

Corbijns Leben begann in einem Milieu, das mit der Welt der Rockmusik wenig gemein hatte. Sein Vater war reformierter Pastor, ebenso Großvater und mehrere Onkel. "Ich wurde auf einer Insel bei Rotterdam geboren. Die Popmusik, die von außerhalb kam, stand für ein viel freieres Leben als das protestantisch-religiöse, das ich kannte" ("I was born on an island off Rotterdam… The pop music… was indicative of a much more liberal lifestyle than the Protestant religious lifestyle I was used to"), sagte er einmal.

Diese Enge ließ ihn nach Bildern suchen, nach Ausdruck, nach Flucht – und er fand sie durch die Kamera. Mit 17 Jahren begann er, Bands zu fotografieren; mit 21 zog er nach London, wo er für das Magazin NME arbeitete und die visuelle Ästhetik der Punk- und New-Wave-Szene mitprägte.

Gleichzeitig blieb seine Herkunft spürbar. "Mein protestantischer Hintergrund hat meine Fotografie immer geprägt. Menschlichkeit, Empathie – das waren Ideen, die mich davon abhielten, oberflächliche Arbeiten zu machen" ("My Protestant background always marked and influenced my portrait photography. Mankind. Humanity. Empathy… These ideas kept me from doing work that lacked a deeper purpose"), sagt er in einem Interview.