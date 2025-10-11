Der Herbst kann oft düster wirken – draußen durch das Wetter und drinnen durch das kleine Loch, in das man nach all den schönen Sommerurlauben und Unternehmungen vielleicht fällt. Während die einen dann passend zur Atmosphäre mystische Fantasy-Filme, dunkle Thriller oder dahinplätschernde Kleinstadt-Serien schauen, brauchen die anderen eher Aufheiterung. Dafür haben wir euch vier Serien-Tipps zusammengestellt:

1. Kaulitz & Kaulitz – Humorvoller Einblick ins Leben der Tokio-Hotel-Zwillinge

Wie der Name schon sagt, dreht sich die Serie um die Zwillingsbrüder Tom & Bill Kaulitz, die mit ihrer Band Tokio Hotel schon seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich sind. Auch wenn man damals kein Fan war, sorgt die Serie schnell für Schmunzeln. Bill lebt recht realitätsfern in L.A., Tom kritisiert ihn mal lustig, mal ernst – zusammen ergibt das eine unterhaltsame Mischung. Überraschend: Toms Frau Heidi Klum hält sich meist im Hintergrund.