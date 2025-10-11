Der Herbst kann oft düster wirken – draußen durch das Wetter und drinnen durch das kleine Loch, in das man nach all den schönen Sommerurlauben und Unternehmungen vielleicht fällt. Während die einen dann passend zur Atmosphäre mystische Fantasy-Filme, dunkle Thriller oder dahinplätschernde Kleinstadt-Serien schauen, brauchen die anderen eher Aufheiterung. Dafür haben wir euch vier Serien-Tipps zusammengestellt:
1. Kaulitz & Kaulitz – Humorvoller Einblick ins Leben der Tokio-Hotel-Zwillinge
Wie der Name schon sagt, dreht sich die Serie um die Zwillingsbrüder Tom & Bill Kaulitz, die mit ihrer Band Tokio Hotel schon seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich sind. Auch wenn man damals kein Fan war, sorgt die Serie schnell für Schmunzeln. Bill lebt recht realitätsfern in L.A., Tom kritisiert ihn mal lustig, mal ernst – zusammen ergibt das eine unterhaltsame Mischung. Überraschend: Toms Frau Heidi Klum hält sich meist im Hintergrund.
2. The Middle – Familienchaos mit Herz und Ironie
Wer Sitcoms wie "Modern Family" mag, aber realistischere Familien sucht, ist hier richtig. Die fünfköpfige Familie Heck lebt in Indiana, kämpft mit Jobs, Schule und Alltag. Der älteste Sohn kommentiert alles ironisch, die Tochter ist ehrgeizig, aber talentfrei, der jüngste Sohn liest alles – von Büchern bis Cornflakes-Packungen. Situationskomik und Witz machen die Serie leicht und unterhaltsam.
3. Discounter – Deutscher Mockumentary-Humor aus Hamburg
Eine junge deutsche Produktion mit viel Improvisation: Die Serie spielt in einer Hamburger Supermarktkette, die Angestellten sind oft selbstbezogen und spielen sich gegenseitig Streiche. Der Mockumentary-Stil macht jede Szene spontan und witzig, zwischendurch tauchen Promis auf, die sich selbst nicht ernst nehmen. Die Serie sorgt für reichlich Lacher.
4. Workin' Moms – Echt, chaotisch und unglaublich witzig
Die Serie zeigt berufstätige Mütter realistisch: ehrlich, manchmal chaotisch, nicht immer souverän – aber witzig. Sie kämpfen zwischen Kind, Arbeit, Haushalt, Freundschaften und Partnerschaft. Trotz mancher peinlichen Momente bringt die Serie den Alltag humorvoll auf den Punkt.