Ehemaliger Landesbischof

Altbischof Bedford-Strohm über sein neues Leben: "Ich vermisse überhaupt nichts"

Er war bayerischer Landesbischof und Vorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD): In seinem Ruhestand hat es Heinrich Bedford-Strohm von München nach Mecklenburg gezogen - in zwei Bauwagen. Hunderte Bücher hat er dafür verschenkt.

Lesezeit: 3 Minuten

