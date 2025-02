Schon im Urtext findet man religiöse Motive und Anspielungen, in Nürnberg am Ende gar eine Szene, die an Golgatha erinnert. Zwischendrin – ein steppendes Pferd, genderfluide Huren und jede Menge Hits.

Bertolt Brecht wuchs in Augsburg in einer Zeit und einem Umfeld auf, die ihn sowohl religiös als auch gesellschaftlich prägten, was sich später in seinem Werk widerspiegelte. 1912 wurde der Autor in der unweit des Brecht-Hauses gelegenen Barfüßerkirche konfirmiert. Sein Verhältnis zur Religion war ambivalent. Er sah die Kirche als Institution, die bestehende Machtverhältnisse stützte, und distanzierte sich von ihrer Lehre.

Berühmt geworden ist dagegen seine Antwort auf die Frage nach dem für ihn wichtigsten Buch der Weltliteratur:

"Sie werden lachen, die Bibel!"

Brechts religiöse Sozialisation

Brechts Vater, Berthold Friedrich Brecht, war Katholik, während seine Mutter, Sophie Brezing, Protestantin war. Diese konfessionelle Mischung prägte Brechts frühe Erziehung. Die Familie war bürgerlich geprägt, und Brechts Mutter war besonders religiös, was zu einer moralisch geprägten Atmosphäre in der Familie beitrug. Ihr Einfluss zeigt sich in Brechts späterer Beschäftigung mit Themen wie Gnade, Mitgefühl und Menschlichkeit.

Die Dreigroschenoper wurde 1928 in Berlin uraufgeführt und ist eine Adaption von John Gays "The Beggar’s Opera" aus dem 18. Jahrhundert und. Die Handlung spielt im Londoner Unterweltmilieu und dreht sich um den charismatischen Gangster Macheath, genannt Mackie Messer. Er heiratet Polly Peachum, sehr zum Ärger ihres Vaters, Jonathan Peachum, der die Bettler Londons kontrolliert. Es entspinnt sich eine Geschichte voller Intrigen, Verrat und Machtspiele, mit Themen wie Korruption, Klassenunterschiede und Heuchelei. Einige der Lieder, wie die "Moritat von Mackie Messer" oder "Die Seeräuber-Jenny" sind weltbekannt geworden.

Weniger berühmt, dafür aber umso eindringlicher ist da der "Morgenchoral des Peachum", der in seiner harten Wortwahl dem frommen Rezipienten wohl beim ersten Hören den Atem stocken ließ: "Wach auf, du verrotteter Christ! Mach dich an dein sündiges Leben. Zeig, was für ein Schurke du bist. Der Herr wird es dir dann schon geben", heißt es da. Brecht machte also "keine Gefangenen", wenn er seine Nummernoper als pures Spiegelbild einer schon damals in seinen Augen degenerierten Gesellschaft konzipierte – was aber beim Anschauen Spaß macht, weil das Augenzwinkern jederzeit überzeugt.

Unverstellte Lust am Geld, Sex und Schäbigkeit

Seit knapp 100 Jahren wird immer wieder versucht, die Dreigroschenoper als ein gesellschaftskritisches Werk zu betrachten, welches das Publikum dazu anregen soll, bürgerliche Strukturen zu hinterfragen, anstatt sich emotional in die Geschichte hineinziehen zu lassen. Wer Brecht kennt, weiß aber, dass der Autor genau mit diesen Erwartungshaltungen spielt und es liebte, in alle Richtungen interpretiert zu werden, bewusst Widersprüche stehenzulassen. Jens-Daniel Herzog entzaubert moralische Interpretationsversuche. "Die Dreigroschenoper feiert die unverstellte Lust am Geld, am Sex, an der Gemeinheit und Schäbigkeit, aber ihren Figuren geht es gut damit, und deshalb auch uns", schreibt er. Dionysische Zustände also im viktorianischen London, wo die Szenerie zu spielen scheint.

Herzogs Interpretation legt den Fokus auf Unterhaltung und Humor, wobei sie die satirischen und gesellschaftskritischen Elemente des Originals in einer modernen und publikumsnahen Darbietung hervorhebt. Durch die Nutzung des umbauten Orchestergrabens rücken die Darstellerinnen und Darsteller näher an das Publikum heran, was eine intensivere Interaktion ermöglicht: Das Geschehen spielt sich im Staatstheater auf und vor der Bühne ab, manchmal sogar zwischen den Zuschauerreihen.