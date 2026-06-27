Michel Friedman wird am 26. Juli bei einer Gedenkveranstaltung auf den Bayreuther Festspielen über Wagners Antisemitismus und die NS-Vergangenheit auf dem Grünen Hügel sprechen - noch vor der Aufführung der ersten Oper der Saison. Der Weg dahin war geprägt von Empörung und schweren Vorwürfen. Anlass für das Rumoren im Kulturbetrieb war das Streichen der geplanten Veranstaltung, das erst Anfang der vergangenen Woche durch die Berichterstattung der "Süddeutschen Zeitung" öffentlich wurde. Es folgten eine offizielle Entschuldigung und Wiedereinladung durch Festspielleiterin Katharina Wagner.

Geplant war laut "SZ" ein Gedenkkonzert zum 150. Festspieljubiläum am Vormittag des 26. Juli, benannt nach der nahe gelegenen Dauerausstellung "Verstummte Stimmen", die an die Diffamierung, Vertreibung und Ermordung jüdischer Künstlerinnen und Künstler im Kontext der Festspiele erinnert. Dass es eine solche Veranstaltung geben sollte, war der Öffentlichkeit bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, weil sie weder im Festprogramm stand, noch ein Vorverkauf stattgefunden hatte. Der deutsch-französische Publizist Michel Friedman, früherer stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden, machte im "SZ"-Interview darauf aufmerksam, dass das Konzert wegen Sicherheitsbedenken gestrichen worden sei.

Forscher: Bisher zu wenig Aufarbeitung

"Ich freue mich, dass die Festspiele sich umentschieden haben", begrüßt Anno Mungen, Leiter des Forschungsinstituts für Musiktheater in Bayreuth, die Rolle rückwärts der Festspielleitung im Jubiläumsjahr. "Zum 100. Jubiläum 1976 gab es ein großes wissenschaftliches Programm. Da wäre das diesjährige Jubiläum eine gute Gelegenheit, das fortzuführen." In den vergangenen 20 Jahren sei im Bereich Aufarbeitung von Wagners Antisemitismus und den NS-Verstrickungen der Festspiele jedoch "fast nichts passiert".

Dabei sei eine umfassende Aufarbeitung national wie international bedeutend.

"Das Werk von Richard Wagner, die Festspiele in Bayreuth und die Wagner-Familie sind drei Einheiten, die über das 19., 20. und bis ins 21. Jahrhundert hinein immer wieder sehr eng mit den verschiedenen Facetten der deutschen Geschichte verflochten sind",

erklärt Carlos Alberto Haas, Geschäftsführer des Historischen Kollegs in München. Das Interesse der Wagner-Familie nach dem Zweiten Weltkrieg an einer Auseinandersetzung sei wenig überraschend gering gewesen. Man habe zwar versucht, sich vor allem ästhetisch von den Inszenierungen der NS-Zeit abzusetzen, "aber das ist keine geschichtspolitische oder erinnerungskulturelle Aufarbeitung".