Bayerns Festspiele bieten von traditionsreichen Freilichttheatern bis hin zu international renommierten Bühnen eine lebendige Kultur unter freiem Himmel. Hier die schönsten Spielorte und ihre besonderen Inszenierungen.

1. Oberammergauer Passionsspiele: Weltberühmtes Theater zwischen Tradition und Glauben

Die Oberammergauer Passionsspiele sind weltberühmt und haben eine lange Tradition. Die Menschen in Oberammergau spielen alle zehn Jahre die Geschichte von Jesus Christus nach, wie er gelitten, gestorben und auferstanden ist. Diese Tradition begann 1634. Damals hatten die Bewohner ein Versprechen abgegeben, weil eine schlimme Pestepidemie in ihrem Ort wütete. Im Laufe der Zeit haben sich die Passionsspiele zu einem wichtigen kulturellen Ereignis entwickelt, das Menschen auf der ganzen Welt interessiert.

Mehr als 2.000 Mitwirkende aus dem Dorf stehen bei den Aufführungen auf der Bühne des Passionsspielhauses. Schauspiel, Musik und Chorgesang verbinden sich zu einer eindrucksvollen Gesamtinszenierung, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Um den gesellschaftlichen und künstlerischen Anforderungen von heute gerecht zu werden, werden die Spiele immer wieder überarbeitet und an die Zeit angepasst. Die nächste Inszenierung ist 2030.

2. Kreuzgangspiele Feuchtwangen: Theater vor historischer Kulisse

Die Kreuzgangspiele in Feuchtwangen gehören zu den bekanntesten Freilichttheatern in Deutschland. Seit 1949 wird der romanische Kreuzgang des ehemaligen Benediktinerklosters jeden Sommer in eine besondere Theaterbühne verwandelt. Vor der mittelalterlichen Architektur werden Inszenierungen geschaffen, bei denen der historische Hintergrund und die darstellerische Kunst zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen.

Das Programm reicht von klassischen Dramen über moderne Schauspiele und Musicals bis hin zu Kinder- und Familienstücken. Seit 2009 gibt es zusätzlich Aufführungen im Nixel-Areal, das mit einer kleineren Bühne Platz für Jugendtheater, experimentelle Produktionen und kleinere Formate bietet.

3. Sommerfestspiele Dinkelsbühl: Theater am Wehrgang

Die Sommerfestspiele in Dinkelsbühl sind eines der ältesten Freilichttheater in Bayern. Das Landestheater Dinkelsbühl wurde bereits 1953 in Rothenburg ob der Tauber gegründet und zog 1956 nach Dinkelsbühl um. Die heutige Freilichtbühne am alten Wehrgang, auf der die Sommerfestspiele stattfinden, wurde jedoch erst 2005 eröffnet. Dort vereinen sich gutes Schauspiel und die besondere Stimmung der mittelalterlichen Altstadt.

Das Programm richtet sich mit Schauspiel, Komödien, Musicals, Kinder- und Familientheatern an ein breites Publikum. Neben alten, bekannten Klassikern gibt es regelmäßig auch moderne Stücke und Uraufführungen. Damit setzt das Landestheater auf eine Mischung aus Unterhaltung und künstlerischem Anspruch, die Besucher:innen weit über die Region hinaus anzieht.

4. Festspiele Wangen: Freilichttheater in der Altstadt

Die Festspiele Wangen sind seit ihrer Gründung 2011 ein wichtiger Teil des Kulturlebens im Allgäu. Jedes Jahr im Sommer wird der Zunftwinkel in der Altstadt von Wangen im Allgäu zu einer wunderschönen Freilichtbühne. Zwischen der alten Stadtmauer und dem Weberzunfthaus finden professionelle Theateraufführungen statt, die die besondere Atmosphäre des historischen Spielorts eindrucksvoll nutzen.

Das Angebot der Festspiele besteht aus einem Abendstück für Erwachsene und einem Stück für Familien wie "Die Bremer Stadtmusikanten". Jedes Jahr bieten die Festspiele eine Mischung aus bekannten Stücken, modernen Komödien und neuen Inszenierungen.

5. Waldfestspiele Bad Kötzting: Freilichttheater im Herzen des Bayerischen Waldes

Die Waldfestspiele Bad Kötzting sind ein Highlight im Bayerischen Wald. Der Theaterverein wurde 1988 gegründet, seit 1989 finden auf der Naturbühne am Ludwigsberg jedes Jahr Theaterstücke und Familienaufführungen statt. Charakteristisch für die Waldfestspiele ist ihre Naturbühne, die mitten im Wald oberhalb der Stadt liegt. So schafft die offene Freilichtanlage eine besondere Nähe zwischen Schauspiel und Landschaft und ein einzigartiges Theatererlebnis, das Besucher:innen aus der ganzen Region anzieht.

Die Waldfestspiele bieten etwas für jeden. Auf dem Spielplan stehen Stücke für die ganze Familie, lustige Komödien und klassische Schauspiele wie Cervantes' weltberühmter "Don Quijote". Die Vorstellungen werden überwiegend von einem engagierten Amateurensemble getragen, das durch professionelle Regisseur:innen und ein erfahrenes Produktionsteam unterstützt wird.

6. Luisenburg-Festspiele Wunsiedel: Theater zwischen Felsen und Natur

Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel sind eines der wichtigsten Freilichttheater in Deutschland. Seit 1890 finden auf der Naturbühne der Luisenburg Aufführungen vor der beeindruckenden Kulisse des größten Felsenlabyrinths Europas statt. Die besondere Verbindung aus atemberaubender Granitlandschaft und professionellem Theater macht die Festspiele zu einem wichtigen kulturellen Ereignis in Oberfranken und darüber hinaus.

Das Programm umfasst Schauspiel, Musicals, Opern, Konzerte sowie Kinder- und Familienstücke und hält so Angebote für unterschiedliche Interessen bereit. Neben bekannten Theaterstücken gibt es auch moderne Inszenierungen und beliebte Musiktheaterproduktionen. Die Festspiele arbeiten mit professionellen Ensembles und bekannten Regisseur:innen zusammen. Sie verbinden hohe künstlerische Ansprüche mit großer Publikumsnähe.

7. Drachenstich Furth im Wald: Bayerns ältestes Volksschauspiel mit riesigem Drachen

Der Drachenstich in Furth im Wald ist eines der traditionsreichsten Freilichtspiele in Deutschland. Er gilt sogar als das älteste Volksschauspiel in Bayern. Seit mehr als 500 Jahren wird in der Stadt im Bayerischen Wald die Geschichte vom Kampf zwischen Mensch und Drache erzählt. Was früher als religiös geprägtes Schauspiel begann, hat sich inzwischen zu einem modernen Gesamterlebnis aus Theater, Technik und regionaler Tradition entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Drache "Tradinno", einer der größten Schreitroboter (ein technisch gesteuerter Roboter, der sich auf Beinen fortbewegen kann) der Welt. Mit seiner beeindruckenden Größe, beweglichen Körperteilen und aufwendiger Technik verleiht er dem historischen Stoff eine spektakuläre Dimension.

Das Festspiel bietet neben der eigentlichen Vorstellung noch viel mehr. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm, historische Darstellungen und Veranstaltungen rund um das Drachenmotiv. All das zusammen macht das Erlebnis so besonders. Vor allem die enge Verbindung zwischen der Stadtgemeinschaft und dem Festspiel prägt den Charakter des Drachenstichs.

8. Die Landshuter Hochzeit: Mittelalterliches Festspiel mit großer Tradition

Die Landshuter Hochzeit zählt zu den größten historischen Festspielen Europas und lässt alle vier Jahre eine der bedeutendsten Hochzeiten des Mittelalters wieder lebendig werden. Im Zentrum steht die Vermählung des bayerischen Herzogs Georg des Reichen mit der polnischen Königstochter Hedwig im Jahr 1475. Damals war die Hochzeit ein wichtiger Schritt, der die politischen Bündnisse zwischen Bayern und Polen stärken sollte. Seit 1903 spielen die Landshuter Bürger:innen dieses Großereignis regelmäßig nach und haben die Inszenierung über die Jahrzehnte mit wachsender Detailtreue weiterentwickelt.

Mehr als 2.000 Mitwirkende aus Landshut und der Region verwandeln die Altstadt in eine mittelalterliche Festkulisse. Ritter, Musiker:innen, Tänzer:innen, Handwerker:innen und historische Gruppen gestalten ein umfangreiches Programm, das weit über die eigentliche Hochzeitsdarstellung hinausgeht. Höhepunkte sind unter anderem der prachtvolle Hochzeitszug, Ritterspiele und zahlreiche Aufführungen, die das Leben im 15. Jahrhundert lebendig werden lassen.

9. Neunburger Burgfestspiele: Theater in historischer Kulisse

Die Neunburger Burgfestspiele gehören zu den traditionsreichen Ereignissen der Oberpfalz. Vor der eindrucksvollen Kulisse der Burganlage in Neunburg vorm Wald wird Geschichte lebendig: Die Festspiele verbinden historische Stoffe mit professioneller Theaterarbeit und schaffen jedes Jahr ein besonderes Kulturerlebnis unter freiem Himmel.

Das Highlight sind die historische Dramen, die eng mit der regionalen Geschichte verbunden sind. Mit aufwendigen Bühnenbildern, authentischen Kostümen und zahlreichen Mitwirkenden entsteht eine Atmosphäre, die das Publikum in vergangene Zeiten entführt. Neben Schauspiel gehören auch musikalische Elemente und ein umfangreiches Rahmenprogramm zum Festspielerlebnis. Die historische Burganlage bildet dabei nicht nur den Schauplatz, sondern ist ein wesentlicher Bestandteil der Vorstellungen. Die Mauern, Türme und die mittelalterliche Architektur verleihen den Aufführungen eine besondere Wirkung und schaffen eine unmittelbare Verbindung zwischen Geschichte und Theater.