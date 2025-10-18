Über 336 Seiten und mit 170 farbigen Abbildungen begleitet der Katalog aus dem Münchner Hirmer Verlag diese Ausstellung – er ist eine elegante Brücke zwischen Sehen und Denken, Bild und Sprache, Ausstellung und Erinnerung. Der Katalog wirkt nicht wie ein Nachklapp, sondern wie ein integraler Bestandteil der Inszenierung: Die Klappenbroschur und die zweisprachigen Texte (Deutsch / Englisch) machen ihn gleichermaßen zu einem Sammlerstück und einem Arbeitsinstrument.

Schon auf der zweiten Umschlagklappe spricht der Katalog von „Angst als universeller Emotion“ – sie sei nicht bloß Reaktion, sondern „wesentliche Konstante des Lebens, Antrieb und Energiespender“. In den Beiträgen der Herausgeberinnen und Herausgeber – Kerstin Drechsel, Diana Kopka, Florence Thurmes und Sina Tonn – verbinden sich biografische Zugänge und kunsthistorische Perspektiven, und das Bildprogramm folgt konsequent dem Ausstellungsgang: von frühen grafischen Arbeiten über zentrale Gemälde wie „Der Schrei“, „Vampir“ oder „Die Einsamen“ bis zu Gegenwartsbezügen – illustriert in teils ganzseitigen Reproduktionen.

Auf den anspruchsvoll gestalteten Seiten entfalten sich die Hintergründe zu den Leihgaben, die zahlreichen Abbildungen, Querverweise und Essays: ein dichtes, sorgfältig komponiertes Geflecht aus Bildlichkeit und Erklärung. Der Verlag spricht selbst davon, dass dieser Katalog „dem Ausstellungsthema in allen Facetten folgt“ und den Rollen der Angst in Munchs Gesamtwerk nachspürt.

Und es gibt Hinweise darauf, dass manche Ausgaben geringfügige Unterschiede aufweisen: Einige Händler nennen 352 Seiten, andere geben 336 Seiten an, stets mit 170 Abbildungen in Farbe und dem Format 19,5 × 25,5 cm. Dies mag auf unterschiedliche Ausgaben (z. B. erweiterte Vor- oder Nachworte) zurückzuführen sein, ändert aber nichts am eindrucksvollen visuellen Potential dieser Publikation.

Für Leserinnen und Leser, die nicht in den Kunstsammlungen Chemnitz vor Ort sein können, ist der Katalog eine Einladung ins Ausstellungsuniversum: Er gestattet, die Gänge erneut abzuschreiten, Bilder zu betrachten, Details zu studieren – und sich mit den Gedanken hinter den Werken zu beschäftigen.