Zuallererst: Die familiäre, lockere Atmosphäre dieses Musikfestivals hat sich seit seinen Anfangstagen erhalten. Immer noch ist das Gelände überschaubar, trotz teils Massenansturms bei den Headlinern, die in diesem Jahr unter anderem der deutsche Rapper Alligatoah, die US-amerikanische Punk/Hardcore-Band Rise against oder die deutsche Electro-Gruppe Deichkind waren. Dass sich am Hang der Eiswiese Tausende Fans tummeln und einen hervorragenden Blick auf die Hauptbühne genießen können, nimmt unheimlich viel Druck aus dem Andrang. Und das hin und her Wallen zwischen ihr und der "Sounds for nature"-Bühne gehört schon lange zu den regelmäßigen Bewegungen, bei denen die müden Knochen ausgeschüttelt werden können.