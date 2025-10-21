Schließlich konvertierte Strauss zum evangelischen Glauben. Er trat am 9. Juli 1886 in der Lutherischen Stadtkirche Wiens vor dem aus Dresden stammenden Pfarrer Dr. Bernhard Paul Zimmermann zum evangelisch-lutherischen Glaubens (in Österreich noch heute: "evangelisch Augsburgischen Bekenntnisses, (evangelisch A.B.)" über. "Dieser war bestimmt überrascht, als der prominente und präsente Strauss plötzlich mit diesem Anliegen vor ihm stand", sagt Roßberg. "Aber er nahm ihn ernst. Nichts Menschliches war ihm fremd." Bedeutend war Pfarrer Zimmermann seit dessen Berufung 1874 für Wien in vieler Hinsicht, vor allem, weil er in Wien das Diakonische Werk begründete. Für seine Verdienste wurde er von Kaiser Franz Joseph I. in den (nichterblichen) Adelsstand berufen und verlor das "von" im Zuge des Adelsaufhebungsgesetzes 1919 wieder. Nach 50 Jahren Dienst ging er 1924 in den Ruhestand und ist 1927 in Wien verstorben.

Ebenfalls 1886 legte Strauss nach seiner Konvertierung die österreichische Staatsbürgerschaft nieder – ein ungeheuerlicher Schritt für den berühmtesten Komponisten der Donaumetropole. Strauss suchte einen Ort, an dem er und Adele rechtsgültig heiraten konnten. Den fand er in Coburg, einem liberalen, evangelischen Herzogtum im heutigen Norden Bayerns. Dort erlaubte das Recht sowohl eine zivilrechtliche Scheidung als auch eine neue Ehe. "Ein Coburger Rechtsanwalt vermittelte die Sache", erklärt Roßberg. "Strauss wurde staatenlos, dann nahm ihn Coburg auf. 1886 wurde er Deutscher." Die Wiener reagierten mit Empörung. "Die haben ihm das nie verziehen", sagt Roßberg. "Für sie war er ein Verräter an der Heimat." Für Strauss aber war Coburg eine zweite Geburt – juristisch wie seelisch.

Am 15. August 1887 heirateten Johann und Adele schließlich in der Hofkapelle der Ehrenburg. "Endlich", so Roßberg, "war ihre Liebe auch vor Gesetz und Kirche gültig."

Rückzug und Schaffenskraft in Coburg

Auch wenn er nach der Heirat wieder in Wien lebte, so zog sich Strauss zunehmend zurück. "Er war müde vom Wiener Gesellschaftslärm", sagt Roßberg. "Adele richtete ihm das Haus so ein, dass er gar nicht mehr hinaus musste – mit Billardzimmer und Kaffeehausatmosphäre." Hier arbeitete Strauss weiter an seiner wohl komplexesten Operette, "Simplicius", einer fast philosophischen Auseinandersetzung mit Krieg und Frieden. Zwei Melodien der Polka Mutig voran! stammen nachweislich aus der Coburger Zeit. Auch die berühmte Melodie "Sei mir gegrüßt, du holdes Venezia" aus Eine Nacht in Venedig in der Fassung von 1923 entstand durch Erich Wolfgang Korngold auf Basis von Skizzen, die Strauss in Coburg notiert hatte. "Das war auch eine neue und produktive Rückzugszeit", betont Roßberg. "Er fand hier Ruhe – und vielleicht auch einen neuen Ton in seiner Musik." Die großen, fast symphonischen Alters-Walzer wären ohne diese häusliche Geborgenheit nicht entstanden, ist Roßberg überzeugt.

Strauss nannte Adele liebevoll "mein Weib" – ein Ausdruck, der heute altertümlich klingt, damals aber voller Nähe war. Roßberg sieht darin mehr als eine sprachliche Marotte: "Vielleicht hatte diese Anrede etwas mit seiner ursprünglich jüdischen Herkunft zu tun – ein Ausdruck familiärer Wärme, Vertrautheit." Für Roßberg steht fest: Adele war die große Liebe seines Lebens. "Sie hat ihm die letzten Jahre leicht gemacht. Sie war die Einzige, die er wirklich geliebt hat." Tatsächlich überlebte sie ihn um mehr als dreißig Jahre, pflegte seinen Nachlass und hielt die Erinnerung an den Komponisten wach. Erst 1930 starb Adele in Wien – dort, wo ihre gemeinsame Geschichte einst begonnen hatte.

Johann Strauss Tod

Johann Strauss starb am 3. Juni 1899. Die Beerdigung am 6. Juni in Wien war ein tiefgreifendes und eindrucksvolles Ereignis, an dem Tausende Wiener teilnahmen und ihm die letzte Ehre erwiesen. Die "Neue Freie Presse Wien" vom 7. Juni 1899 gibt detaillierte Auskünfte über den Ablauf und die Predigt des Pfarrers Zimmermann.

Leute strömten aus allen Teilen der Stadt herbei, um einen Blick auf den Sarg zu werfen. Das Publikum bildete ein dicht geschlossenes Spalier zu beiden Seiten der Fahrbahn. Das Trauergefolge von Männern, darunter viele bekannte Namen aus Kunst und Literatur, war schier unübersehbar. Der Zug entwickelte sich auf der Ringstraße in imposanter Länge.

Das Abschiednehmen im Trauerhaus in der Igelgasse dauerte bis zur Mittagsstunde in stets gesteigertem Maße. Als der Einlass geschlossen wurde, baute sich in den benachbarten Straßen eine Menschenmauer auf, die sich durch die Wiedener Hauptstraße zum Ring zog. Sechs Blumenwagen fuhren vor dem Haus auf und waren bald über und über mit Kränzen bedeckt. 161 Kränze wurden auf den Sarg niedergelegt. Der mächtige Leichenwagen wurde von vier Paar Rappen gezogen.

Der Sarg wurde in die Reihe der Ehrengräber der toten Heroen aus Österreichs Musikwelt getragen. Strauß wurde dicht neben dem Grabe Johannes Brahms’ beigesetzt. Gegenüber befindet sich die Grabstätte Schuberts, und nur wenige Schritte entfernt stehen die Grabdenkmäler Mozarts und Beethovens.

Pfarrer Dr. v. Zimmermann betonte das seltsame Zusammentreffen, dass der Sterbetag des melodienfrohen Johann Strauß genau auf den Todestag des großen Gregorio Allegri (Schöpfer des wehmütigen "Miserere") fiel, der ebenfalls an einem 3. Juni verschieden war. Dies sollte tief in die Seele rufen, dass der letzte Akkord auch des schönsten Menschenlebens ein "Miserere" sei – ein "Gott erbarme dich unser!". Er nannte Strauß einen Welteroberer, der Millionen von Herzen in allen Ländern bis übers Weltmeer hinüber gewonnen hat.