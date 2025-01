Die Bayerische Landesgartenschau (LGS) in Furth im Wald verspricht, 137 Tage lang ein Sommerfest zu sein - mit viel Natur, Kultur und 3000 Veranstaltungen. Vom 22. Mai bis 5. Oktober lädt die Stadt unter dem Motto "Sagenhaft viel erleben" zu sich ein. Die Stadt zeige sich dabei von ihrer schönsten Seite, sagte eine LGS-Sprecherin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Bereits 3.333 Dauerkarten seien bis Mitte Januar gekauft gewesen.

Derzeit entstehen neue Parkanlagen an den Flüssen Kalte Pastritz und Chamb. Ein Brückenring erschließt dabei die Inseln zwischen den Wasserläufen und schaffe "Erlebnisräume für alle Generationen". Auf der Regner-Insel ist zum Beispiel ein Abenteuerspielplatz geplant, der sich aus einem Drachenei schält. Ein Brücken-Loop über die Flussauen soll zum Herzstück der Gartenschau werden. Blutrote Planken markieren diesen "Drachensteg": Ohne Drachen scheint in Furth im Wald nichts zu gehen.

Landesgartenschau 2025 in Furth im Walde

Der Drache ist der Hauptdarsteller beim ältesten Volksschauspiel Deutschlands. Sein Kopf prägt auch das LGS-Logo. Der alte Drache lässt sich besichtigen: In der "Drachenhöhle" am Schlossplatz schläft er, den 2010 "die Fanny" abgelöst hat. "Sie" ist der größte vierbeinige Schreit-Roboter der Welt, der jedes Jahr beim Further Drachenstich zum Einsatz kommt.

Auf dem LGS-Gelände entsteht derzeit eine moderne Park-Arena, die aus einem innovativen Dach aus Fichten- und Tannenholz gestaltet ist. Die Landesgartenschau sei eine "Schau am Wasser", sagte die LGS-Sprecherin. Sitzplätze an den Ufern sollen zum Schauen und Entspannen einladen. "Mystisch, geheimnisvoll und apokalyptisch" präsentiere sich der Schattengarten zwischen zwei Flussarmen. Zu einer "Grenzenlos Schön-Tour" laden Obst- und Gartenbauvereine ein. Garten- und Landschaftsbauer gestalten Themengärten.

Furth im Wald ist eine kleine Stadt an der Grenze zu Tschechien. Sie wird vom Hohen Bogen-Massiv, von Gibacht und Cerkov eingerahmt. Die Region gilt als Paradies für Wanderfreunde. Zahlreiche Gipfelkreuze, Wegkreuze, Kapellen am Wegrand und Kirchen erzählen auch von einer jahrhundertealten Glaubensgeschichte.

Drachenstich als Teil der Landesgartenschau 2025

Bei der Leonhardi-Kapelle werde deshalb ein "Boot des Lebens" ankern auf einem blau-weißen Blütenmeer als Beitrag der Kirchen. Im Wechsel mit der katholischen Kirche gestaltet die evangelische Kirchengemeinde jeden Sonntag um 10 Uhr auf der Sparkassenbühne "sagenhaft bunte Gottesdienste". Sie sollen die Vielfalt und Lebendigkeit der christlichen Traditionen widerspiegeln und werden von Musik begleitet, die sich an den Thementagen der Gartenschau orientiert.

Besucherinnen und Besucher seien eingeladen, sich inspirieren zu lassen, sagte Pfarrer Michael Rummel. Den Eröffnungsgottesdienst am 22. Mai um 14 Uhr zelebriere der Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler. Am Erntedankfest ist zudem ein ökumenischer Familiengottesdienst geplant.

Von Montag bis Freitag werden an der Leonhardi-Kapelle um Punkt 12 Uhr kurze Gedanken zur Einkehr angeboten. Nahe der Leonhardi-Kapelle bietet die evangelische Kirche den Besuchern zwei Holzboote in der Flutmulde als "Oase der Ruhe" an. Daneben entsteht das Boot des Lebens, das die katholische Pfarrgemeinde dort verwirklicht.

Kinder sollen auf hölzernen Pferden um die Kapelle reiten dürfen, um an den Leonhardi-Ritt zu erinnern. Dieser geht auf ein Gelübde aus der Mitte des 18. Jahrhunderts zurück, als im Österreichischen Erbfolgekrieg Truppen des Pandurenoberst Trenck Viehseuchen einschleppten.