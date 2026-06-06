Der Österreicher Franz Suess ist mit dem Max-und-Moritz-Preis 2026 als bester deutschsprachiger Comic-Künstler ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte Suess als präzisen Beobachter gesellschaftlicher Brüche und sozialer Überforderung. Seine Figuren seien geprägt von Einsamkeit, Geldnot und gescheiterten Lebensentwürfen.

Mit feinem, oft schonungslosen Bleistiftstrich zeichne Suess Menschen, "wo üblicherweise der Blick abgewendet wird". Der 1961 in Linz geborene Künstler kam erst mit 50 Jahren zum Comic und machte den Wiener Stadtteil Ottakring zum wiederkehrenden Schauplatz seiner Geschichten. Sein letztes Werk war die Graphic-Novel "Jakob Neyder".



Als Bester Sachcomic wurde "Die Frau als Mensch" von Ulli Lust (Reprodukt) ausgezeichnet. Der Preis für den Besten deutschsprachigen Comic ging an "Der verkehrte Himmel" von Mikael Ross (avant-verlag). "In den trüben Gewässern Istanbuls" von Özge Samancı, in der Übersetzung von Silv Bannenberg bei Helvetiq erschienen, wurde als Bester internationaler Comic geehrt.

Der Max und Moritz-Preis für den Besten Comic für Kinder ging an "Der Zahn" von Ayşe Klinge (Kibitz). Als Bestes deutschsprachiges Comic-Debüt wurde "Fleischeslust" von Martin Oesch (Edition Moderne) ausgezeichnet.

Eine besondere Würdigung erhielt außerdem "Abgang" von Lina Brazerol. Die Publikation aus dem Hochschulbereich wurde mit einer Einladung zum Comic-Seminar Erlangen geehrt. Der zugehörige Paul-Derouet-Förderpreis erinnert an den Gründer des Comic-Seminars, der Ende Mai 2026 verstorben ist.

Bereits im Vorfeld bekanntgegeben worden war der Sonderpreis für ein herausragendes Lebenswerk an die britische Künstlerin Posy Simmonds. Ein Spezialpreis der Jury ging an den Publizisten Andreas C. Knigge für seine Verdienste um die Comic-Kunst in Deutschland.