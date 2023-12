Barbara Yelin ist in der Comic-Szene gut bekannt. Mit ihren Graphicnovels wie "Gift" oder "Irmina" hat sich schon in der Vergangenheit ihre Fähigkeit bewiesen, schwierige Themen einer breiten Leserschaft zu präsentieren.

In ihrem neuen Graphicnovel "Emmie Arbel: Die Farbe der Erinnerung" nähert sie sich der Geschichte des Holocaust auf eine ganz persönliche Art und Weise. In ihrem neuen Buch, das unter anderem in München (Buchmesse im Literaturhaus vom 2. bis 3. Dezember) gezeigt wird, schildert die Illustratorin, wie sie der Jüdin Emmie Arbel begegnet.

Emmie Arbel überlebt das Konzentrationslager

Emmie Arbel, 1937 in Den Haag geboren, wird mit ihrer jüdischen Familie 1942 von den Nationalsozialisten deportiert. Sie überlebt die Konzentrationslager Ravensbrück und Bergen-Belsen. Als der Zweite Weltkrieg endet, kommt die Achtjährige mit ihren Brüdern zu einer Pflegefamilie. 1949 wandert die Familie nach Israel aus.

Das sind die Fakten. Yelin ist eine großartige Erzählerin, gleich zu Beginn entfaltet die Geschichte einen unglaublichen Sog. Da ist Emmie, sie rennt aus dem Haus mitten in der Nacht, sie muss raus, "sonst wäre ich im nächsten Moment explodiert", sie rennt zu Hannah, die sie umarmt, und dann redet Emmie die ganze Nacht – denn die Erinnerung an das Grauen, an die Angst, an die Erlebnisse, sie ist zurückgekommen. Cut.

Die Schritte knirschen. Barbara Yelin stapft über den schwarzen Kies der Gedenkstätte Ravensbrück. Sie ist auf dem Weg zu ihrer ersten Begegnung mit Emmie.

"Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung" erzählt nicht nur die Biografie einer Frau, die den Holocaust überlebt hat. Sie versucht vielmehr, Emmies Leben in all seinen Facetten wiederzugeben. Natürlich sind das die Kindheit und Jugend, die stark geprägt sind von Tod und Gewalt, Missbrauch und Einsamkeit.

Aber da ist auch die ungeheure Kraft von Emmie, die überlebt, ihren Weg findet und eine eigene Familie gründet – und den Mut findet, ihre Geschichte schonungslos wiederzugeben.

Barbara Yelin ist eine großartige Illustratorin, sie zeichnet mit Aquarell und Buntstiften, nutzt Gouache und Bleistift. Sie weiß, wie sie Geschichten vorantreibt und wann es darum geht, einen wichtigen Moment festzuhalten – wie etwa den grauenhaften Moment, als ihr im Konzentrationslager die Haare geschoren werden. In die Erzählung dieses Moments schiebt sie zwei Panels mit Emmie als erwachsene Frau, die kurzzeitig verstummt.

Diese Verzahnung von Vergangenheit und Gegenwart macht den besonderen Reiz der Graphicnovel aus: Die Illustratorin Barbara Yelin nähert sich ihrer Protagonistin Emmie Arbel von einem sehr persönlichen Blickwinkel: Sie nimmt die Leserinnen und Leser mit auf ihre persönliche Entdeckungsreise – von der ersten Begegnung in der Gedenkstätte in Ravensbrück bis hin zu den Besuchen im Haus von Emmie Arbel in Haifa, bei denen nicht nur viel erzählt, sondern auch gemeinsam gekocht und gelacht wird.

Yelin schildert, wie aus der Begegnung mit Emmie Arbel eine Freundschaft wird. Indem sie diese Begegnung reflektiert und thematisiert, schafft sie für die Leserinnen und Lesern einen Raum, in dem sie sich selbst verorten können – und so einen persönlichen Zugang finden zur Geschichte des Holocaust.