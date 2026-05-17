Der Theologe Ralf Frisch versammelt 24 (plus einige neue) Texte, die größtenteils ursprünglich für sonntagsblatt.de entstanden sind. Sie kreisen um Kirche, Glauben und Gegenwart – und um die Frage, warum kirchliche Kommunikation oft so unerquicklich zahm daherkommt.

Frischs Diagnose ist scharf: zu viel Weichzeichner, zu wenig Mut zur klaren, auch riskanten Rede.

Ralf Frisch kultiviert in seinen Texten Provokation als geistliche Methode, denn er glaubt, dass Denken Reibung braucht – und er liefert sie. Dabei greift er immer wieder auf philosophische Gewährsleute wie Hans Blumenberg oder Theodor W. Adorno zurück, ohne akademisch schwer zu werden.

Seine Texte bleiben zugänglich, oft pointiert, manchmal polemisch – und nicht selten überraschend witzig.