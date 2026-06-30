Dass sich Tradition und Experiment keineswegs ausschließen, sondern gegenseitig beflügeln können, bewies das Musikfest ION am Sonntag gleich doppelt. Während am späten Nachmittag der Windsbacher Knabenchor gemeinsam mit dem Ensemble Spark in der Sebalduskirche barocke Choräle mit überraschend modernen Klangwelten verband, führte Johanna Soller am Abend in St. Martha mit der Capella Sollertia tief in die faszinierende Welt des mitteldeutschen Barock. Zwei Konzerte, wie sie unterschiedlicher kaum hätten sein können – und doch verband sie derselbe Anspruch: Bekanntes neu hören zu lassen und musikalische Schätze jenseits ausgetretener Pfade zu entdecken.

Schon der äußere Rahmen des ersten Konzerts hätte passender kaum sein können. In der sommerlichen Hitze Nürnbergs begrüßte ION-Intendant Moritz Puschke das Publikum in der nahezu ausverkauften Sebalduskirche mit trockenem Humor. "Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben noch einen der kühlsten Räume Nürnbergs erwischt", sagte er unter dem Gelächter der Besucher und versprach augenzwinkernd, im kommenden Jahr angesichts der zunehmenden Hitzewellen eigens ION-Fächer bereitzuhalten.

80 Jahre Windsbacher

Dabei bot der Nachmittag weit mehr als nur angenehme Temperaturen. Unter dem Titel "Geh aus mein Herz!" trafen gleich zwei Jubiläen aufeinander: Der Windsbacher Knabenchor feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen, zugleich jährt sich der Tod des evangelischen Kirchenlieddichters Paul Gerhardt zum 350. Mal. Seine Texte bildeten den roten Faden eines Programms, das Vergangenheit und Gegenwart auf ebenso intelligente wie unterhaltsame Weise miteinander verband.

Bemerkenswert war bereits die Entstehung dieses Konzertprojekts. Das Programm ist eine gemeinsame Entwicklung der Windsbacher und des Ensembles Spark, federführend konzipiert und arrangiert von Spark-Pianist Christian Fritz. Herausgekommen ist weit mehr als eine klassische Gegenüberstellung von Chor und Instrumentalensemble. Vielmehr verschmolzen beide Klangkörper zu einem gemeinsamen musikalischen Organismus, der bekannte Choräle und Texte mit überraschender Selbstverständlichkeit in die Gegenwart holte.

Den Auftakt gestalteten die jungen Sänger selbst. Einer von ihnen rückte Paul Gerhardt ins Zentrum des Nachmittags und erinnerte an die bis heute ungebrochene Kraft seiner Dichtung. "Aus Paul Gerhardts Gedichten sind so viele Lieder entstanden, die auch heute noch 400 Jahre später Menschen begleiten, sie trösten und stärken." Es war keine bloße Moderation, sondern eine Einladung, diese vertrauten Texte neu zu entdecken.

Die Reise führte durch Kirchenjahr und Jahreszeiten, "durch Lokales und Instrumentales, durch Leises und Lautes, durch Fröhliches und Trauriges", wie die Sänger ankündigten. Diese Dramaturgie erwies sich als ebenso schlüssig wie abwechslungsreich. Immer wieder wechselten innige Choräle mit virtuosen instrumentalen Zwischenspielen, ruhige Momente mit rhythmischer Energie.

Kammermusik im Jazzclub

Gerade hier zeigte sich die außergewöhnliche Klasse des Ensembles Spark. Die fünf Musiker, die sich selbst augenzwinkernd als "klassische Band" bezeichnen, begeisterten mit einer kaum enden wollenden Palette an Klangfarben. Blockflöten verschiedenster Größen, Melodica, Violine, Violoncello und Klavier verschmolzen zu einem farbenreichen Ganzen, das stilistische Grenzen mühelos überwand. Mal erinnerte das Spiel an feinste Kammermusik, dann wieder an Jazzclubs oder an improvisierte Folkmusik, ehe plötzlich barocke Transparenz den Raum erfüllte.

Diese stilistische Beweglichkeit wirkte niemals aufgesetzt. Vielmehr schien jede neue Klangfarbe organisch aus der Musik herauszuwachsen. Jazzharmonien, bluesige Wendungen und rhythmische Patterns ergänzten die vertrauten Melodien, ohne ihnen ihren Charakter zu nehmen. Im Gegenteil: Die bekannten Texte Paul Gerhardts gewannen dadurch eine ungeahnte Frische und unmittelbare Ausdruckskraft.

Eindrucksvoll war dabei auch die Leistung des Windsbacher Knabenchors. Die Sänger bewiesen einmal mehr jene enorme Wandlungsfähigkeit, für die das Ensemble seit Jahrzehnten geschätzt wird. Mit glasklarer Intonation und bemerkenswerter Textverständlichkeit meisterten sie nicht nur die traditionellen Choralsätze, sondern wechselten ebenso selbstverständlich in rhythmisch geprägte Passagen. Klatschen, Körperpercussion und präzise choreografierte Bewegungen gehörten ebenso selbstverständlich zum musikalischen Ausdruck wie fein ausgehörte Pianissimi oder kraftvolle Tutti-Passagen.

Gerade diese Verbindung aus höchster musikalischer Präzision und sichtbarer Spielfreude machte den besonderen Reiz des Nachmittags aus. Die Sänger wirkten nie geschniegelt oder akademisch, sondern präsentierten sich als junge Musiker, die Freude daran haben, Bekanntes neu zu entdecken.

Auch Daniel Koschitzki, Blockflötist und Melodicaspieler von Spark, schilderte die Entstehung der Zusammenarbeit. Besonders eindrucksvoll sei für ihn der Besuch in Windsbach gewesen. Entscheidend sei dabei weniger die beeindruckende Kulisse gewesen als vielmehr die Atmosphäre. "Wir haben gemerkt, dass uns das Herz dieses Ortes durch und durch geht."

Weihnachtslieder im Hochsommer

Besonders gelungen war der dramaturgische Aufbau des Programms. Von sommerlicher Leichtigkeit führte der Weg über Herbst und Advent bis in die Weihnachtszeit. Ein Sänger kündigte den winterlichen Abschnitt mit Klassikern wie "Wie soll ich dich empfangen" und "Ich steh an deiner Krippen hier" an. Selbst diese vielfach gehörten Choräle klangen durch die fantasievollen Arrangements überraschend neu. Wo sonst reine Satzkunst dominiert, entstanden plötzlich feine jazzige Harmonien, tänzerische Rhythmen oder schwebende Klangflächen, ohne dass die geistliche Tiefe der Lieder verloren gegangen wäre.

Ein besonderes Vergnügen bereitete auch Hans Leo Haßlers "Tanzen und Springen", dessen tänzerische Leichtigkeit Chor wie Publikum gleichermaßen mitriss. Hier zeigte sich eindrucksvoll, wie selbstverständlich historische Musik auch heute noch Lebensfreude vermitteln kann.

Den Höhepunkt bildete schließlich der Blick in die Gegenwart. Den Künstlern sei es ein Anliegen gewesen, Gerhardts Worten "eine neue Dimension zu verleihen, auf dass sie wieder gehört und verstanden werden". Deshalb erhielt der Filmmusikkomponist David Reichelt – unter anderem bekannt durch seine Arbeiten für den "Tatort" – den Auftrag, aus sämtlichen 139 erhaltenen Gerhardt-Texten ein neues Werk zu entwickeln. Entstanden ist "Von Freude getragen", das erst Anfang dieses Jahres vollendet wurde. Bekannte Verse begegneten darin bislang nie vertonten Texten, neue Melodien verbanden sich mit jahrhundertealten Worten.