Mit einer großen "Festmeile" und zahlreichen Veranstaltungen feiert Bayreuth in diesem Jahr ein großes Jubiläum: Vor 150 Jahren fanden die ersten Festspiele auf dem Grünen Hügel statt. Zum Auftakt gibt es eine große Festmeile am 24. und 25. Juli auf dem Luitpoldplatz mit Konzerten und Musikaufführungen. Die Festmeile soll zeigen, wie lebendig, vielfältig und innovativ die Musikszene Bayreuths ist, erklärten die Veranstalter.

Das von Richard Wagner geprägte Konzept des "Gesamtkunstwerks" wird für das Jubiläumsjahr neu interpretiert: Musik, Kunst, Theater, Street-Art und Innovation sollen zu einem einzigartigen Erlebnis zusammenschmelzen. Historische Stücke treffen auf moderne Inszenierungen, klassische Klänge auf zeitgenössische Formate. Neben dem Festspielhaus sollen auch andere Orte gefeiert werden. So sollen bis Dezember im gesamten Stadtgebiet im und Landkreis rund 150 Bühnen bespielt werden.

Anders als sonst beginnen die Festspiele mit einer historischen Aufführung: Zum Auftakt wird Ludwig van Beethovens 9. Symphonie unter Leitung von Christian Thielemann aufgeführt, ein Werk von zeitloser Größe und visionärer Kraft, das Richard Wagner nachhaltig geprägt hat. Ergänzt wird das Programm durch das Vorspiel aus "Die Meistersinger von Nürnberg" sowie den Einzug der Gäste aus "Tannhäuser".

Stadt feiert das Jubiläum der Festspiele mit Programm

Für das große Jubiläum wurde das gesamte Stadtbild auf Vordermann gebracht: Baustellen wurden weitgehend aufgelöst und auch das Straßenbild hat sich verändert. So wurden an Straßenschildern, die die Namen historisch umstrittener Persönlichkeiten tragen, sogenannte Ergänzungsschilder angebracht. So ist auf dem Schild unter der Wagner-Straße jetzt zu lesen: "Umstrittene Persönlichkeit aufgrund seiner antisemitischen Haltung." Das Ergänzungsschild an der Bismarckstraße weist auf Otto von Bismarcks "problematische Außen- und Kolonialpolitik" hin und jenes an der Karl-Muck-Straße auf die aktive Mitwirkung "am Aufstieg der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft". Muck war langjähriger Dirigent bei den Bayreuther Festspielen.

Das Festzelt für die offizielle Eröffnung am Samstag im Schlossgarten steht, die Sektgläser wurden schon angeliefert, und auch der Eklat um den Publizisten Michel Friedman scheint inzwischen ad Acta gelegt worden zu sein, nachdem sich Intendantin Katharina Wagner entschuldigt hat. Die Gedenkveranstaltung "Verstummte Stimmen" am Vormittag des 26. Juli, bei der Friedman über Antisemitismus, den Komponisten Richard Wagner und die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit der Festspiele sprechen soll, findet nun wie geplant statt.

Das Festspielhaus, das 1872 errichtet wurde und in dem 1876 die ersten Festspiele mit der Aufführung von "Rheingold" stattfanden, bleibt derweil von den ganzen Stürmen wie unberührt - und steht den zahlreichen Gästen aus aller Welt offen.

Gäste, die angereist sind und keine Karten für die Festspiele mehr erhalten, können derweil ein anderes Schmuckstück in Bayreuth betrachten: Das Markgräfliche Opernhaus gilt als Paradebeispiel für ein barockes Hoftheater. Es wurde 2012 von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes eingetragen.