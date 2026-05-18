Das "Alphabet der Hoffnung" ist kein Ratgeber im üblichen Sinn, sondern ein Versuch, Hoffnung unter den Bedingungen einer krisenerschütterten Welt neu zu denken.

Die Angst nicht umgehen: Seidels zentrales Argument

Das Buch verweigert sich der Resignation. Hoffnung wird als innere Praxis verstanden, als "Alphabetisierung", die neu erlernt werden muss. "Hoffnung wächst von innen nach außen", heißt es programmatisch. Immer wieder verdichten sich die Gedanken zu prägnanten Formulierungen:

Hoffnung als "Leidenschaft für das Mögliche" (in Anlehnung an Kierkegaard), Angst als "Weggabelung", die in Enge oder Weite führt, oder die eindrückliche Beschreibung der Gegenwart als "Glocke schwelender Bedrohungen".