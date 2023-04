Die Gummibärchen kommen aus Fort Lauderdale in Florida und haben es in sich. Sie enthalten CBD, das steht für Cannabidiol, einen Stoff, der in der Cannabispflanze vorkommt. Er wirkt beruhigend, soll auch entzündungshemmend sein - und ist nicht verboten. Vom Verkauf von CBD-Produkten leben Läden wie der von Michael Vetter im hippen Münchner Glockenbach-Viertel.

Verkauf von CBD-Produkten in München

Von außen sieht der Laden in der Hans-Sachs-Straße fast aus wie eine Drogerie. "Cannabis und mehr" steht auf Englisch auf dem weißen Firmenschild. Seit gut zwei Jahren verkauft hier Inhaber Vetter allerlei legale Produkte.

"Es geht dabei vor allem um die entspannende Wirkung", sagt der 58-Jährige, und "die Leute nehmen das zum Einschlafen".

Säuberlich aufgereiht stehen CBD-Kekse, Cannabis-Wein, Hanföl für die Haut und Cannabis-Drinks mit Ingwer und Curcuma in den Regalen. "Meine Kundschaft ist zwischen 18 und 89 Jahre alt", berichtet Vetter.