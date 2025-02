1. Die Schwimmerinnen (Netflix)

Eine wahre Geschichte von Mut und Überlebenswillen: Die Schwestern Yusra und Sarah Mardini fliehen aus dem Bürgerkrieg in Syrien nach Europa – und retten dabei auf hoher See Menschenleben. In Deutschland finden sie durch ihren Schwimmtrainer (gespielt von Matthias Schweighöfer) neue Hoffnung. Yusras Weg führt sie bis zu den Olympischen Spielen.

2. Meine beste Freundin Anne Frank (Netflix)

Ein emotionales Drama über Freundschaft und den Holocaust: Der Film erzählt die Geschichte von Anne Frank aus der Perspektive ihrer besten Freundin Hannah Goslar. Er zeigt ihre innige Verbundenheit, den Schrecken der Verfolgung und ihre letzte Begegnung im Konzentrationslager Bergen-Belsen.

3. 3 1/2 Stunden (Netflix)

Sommer 1961: Ein Zug fährt von Ost- nach Westdeutschland – doch niemand an Bord weiß, dass die DDR kurz davor steht, die Grenze zu schließen. Die Passagiere haben nur 3 ½ Stunden Zeit, eine lebensverändernde Entscheidung zu treffen: Aussteigen oder zurückfahren – mit unabsehbaren Folgen.

4. Die Welle (Netflix)

Ein Lehrer startet ein Experiment, um seiner Klasse die Mechanismen einer Diktatur zu verdeutlichen – doch das Spiel gerät außer Kontrolle. Was als harmloses Projekt beginnt, entwickelt eine gefährliche Eigendynamik. Basierend auf einer wahren Begebenheit.

5. Ich. Bin. So. Glücklich. (Netflix)

Ein packendes Drama über Leistungsdruck und die dunklen Seiten der modernen Gesellschaft. Die Protagonistin, gespielt von Mila Kunis, kämpft mit ihrer traumatischen Vergangenheit, während sie versucht, ihr perfektes Leben aufrechtzuerhalten. Doch ein explosiver Plot-Twist zwingt sie, sich ihrer Realität zu stellen.