"Wer liebt einen denn? Am Ende? Wen wird man geliebt haben?"

Zur Autorin: Milena Michiko Flašar ist 1980 in Pölten geboren und hat in Wien und Berlin Germanistik und Romanistik studiert.

Klappentext

Suzu lebt allein. Sie teilt sich ihre Wohnung mit einem Hamster. Beziehungen zu Männern lassen sie unglücklich zurück. Familienkontakte finden keinen Widerhall in ihr. Sie nimmt einen Job in einer Reinigungsfirma an, die sich um Orte kümmert, an denen Menschen tot aufgefunden werden. Von ihrem Chef guckt sie sich ab, wie er denen, die elendig die Erde verlassen haben, würdevoll begegnet. Er spricht mit ihnen, als wären sie am Leben und hörten die Botschaften. In ruhigem Ton verspricht er ihnen, sie respektvoll zu verabschieden. Die Mitarbeitenden räumen auf und reinigen, erzählen einander Geschichten und öffnen sich für diese Schwingungen zwischen Himmel und Erde. "Es geht darum, etwas für einen Toten zu tun, was man sonst nur für einen Lebenden tut." Wo hört schon die Erde auf, wo beginnt der Himmel? Die Grenzen sind verschwommen. Vielleicht ist der Himmel auch unten und wir Menschen gehen auf Wolken. Wer weiß das schon? Suzu findet in diesen heiligen Zonen zurück ins Leben. (siehe Website des Verlags)

Das Buch regt zum Nachdenken an, und konfrontiert den Leser mit Fragen des Sterbens. Gleichzeitig behandelt sie die Thematik Einsamkeit von Menschen in unserer Gesellschaft, und greift so eine aktuelle Problematik auf.

ISBN 978-3-8031-3353-3 - Gebundenes Buch mit Schutzumschlag: 26 Euro - Erschienen: 2023-Wagenbach Verlag

"Plötzlich fühlte ich eine tiefe Einsamkeit. Sie war anders als die Einsamkeit, die mich an Regentagen überkam, wenn ich mich stundenlang durch die Dating-Sites wischte. (…) Noch nie war ich so einsam gewesen wie in diesem Meer aus Häusern, die egal, wie weit wir führen, kein Ende nehmen würden."

