Ruhmestempel Walhalla mit neuer App entdecken

Mit der Wiederöffnung der Walhalla ist am Mittwoch (19. Mai) auch eine neue App an den Start gegangen. Damit können Besucher den Ruhmestempel bei Regensburg digital per App erkunden, teilte die Schlösserverwaltung mit. Angeboten würden zwei thematische Touren und auch virtuelle 360-Grad-Ansichten.

App "Die Walhalla bei Donaustauf" ist kostenlos

Die neue Walhalla-App gibt es in fünf Sprachen. Insgesamt umfasse sie 29 Beiträge zur Geschichte, zum Bedeutungswandel des Denkmals und zu Biographien ausgewählter Persönlichkeiten, die in der Walhalla geehrt werden. Neben dem Bauwerk und seiner gewaltigen Tempel- und Treppenanlage stehe vor allem der Innenraum mit den zahlreichen Gedenktafeln und Büsten im Fokus. Die App "Die Walhalla bei Donaustauf" könne in App-Stores sowie über QR-Codes an der Außen- und Innenbeschilderung der Walhalla kostenlos heruntergeladen werden.

Die Walhalla nahe Regensburg ist eines der bedeutendsten Nationaldenkmäler des 19. Jahrhunderts. Zur Eröffnung im Jahr 1842 wurden 160 Personen mit 96 Büsten und 64 Gedenktafeln geehrt. Seit 1962 werden die ursprünglich 96 Büsten in Abständen von fünf bis sieben Jahren immer wieder ergänzt. Die Auswahl erfolgt durch den bayerischen Ministerrat auf Empfehlung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Momentan sind nach Angaben der Schlösserverwaltung 131 Büsten zu sehen. Jüngster Neuzugang ist die 2019 aufgestellte Büste der Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz (1867-1945).