Viele Frauen fühlen sich in der Öffentlichkeit unsicher – und das leider nicht ohne Grund. Übergriffe und Aufdringlichkeiten kommen regelmäßig vor. Selbstverständlich tragen immer die Täter die Schuld. Wichtig ist deshalb, nicht in eine Opfer-Täter-Umkehr zu verfallen oder sich aus Angst die eigene Freiheit nehmen zu lassen. Es braucht Maßnahmen, die Opfer schützen, Täter abschrecken und im Ernstfall zur Verantwortung ziehen.

Mehr Sicherheit im Alltag mit der SafeNow-App

Neben gesellschaftlichen und politischen Lösungen gibt es auch praktische Hilfsmittel, die das Sicherheitsgefühl stärken können. Während über die Rechtslage von sogenannten "Schlumpf-Sprays" (ein Farbspray, das Täter deutlich sichtbar blau markiert) noch diskutiert wird, ist die SafeNow-App bereits erprobt und bietet konkrete Unterstützung.

SafeNow-App: So funktioniert sie

Download: Die App ist kostenlos im iOS- und Google Play Store erhältlich. Netzwerk aufbauen: Verknüpfe dich mit Freundinnen, Partnerinnen oder Familienmitgliedern, die die App ebenfalls nutzen. Notfallmodus: Zieh den Button nach oben und halte ihn gedrückt, wenn du dich bedroht fühlst. Entwarnung: Wischen nach unten – alles bleibt ohne Folgen Alarm: Lässt du den Button los, wird automatisch ein Notruf ausgelöst. Deine Kontakte erhalten sofort eine Alarmmeldung inklusive Standort.​​

Hinweis: Eure Kontakte erhalten dann sofort eine laute Alarmmeldung – auch im "Nicht stören"-Modus – inklusive eures Standorts. Sie können dann entscheiden, ob sie selbst zu euch kommen oder die Polizei informieren.

Einsatzmöglichkeiten der SafeNow-App im Alltag

Auf dem Heimweg: Organisiere schnell Hilfe, wenn du das Gefühl hast, verfolgt zu werden. Auf Festivals oder Volksfesten: Besonders in unübersichtlichen Situationen oder mit Alkohol hilft der Alarm, Freund:innen zu warnen oder die Polizei zu informieren.

SafeNow-Zonen auf dem Oktoberfest

Auf der Wiesn werden jedes Jahr zahlreiche Straftaten registriert. Einige Festzelt-Betreiber wie Ochsenbraterei, Hofbräuzelt, Schottenhamel und Armbrustschützen arbeiten mit SafeNow zusammen. In diesen "SafeNow-Zonen" kann das Sicherheitspersonal im Notfall direkt alarmiert werden.

So bewegst du dich sicher auf Events

Informiere dich vor einem Event, ob SafeNow-Zonen vorhanden sind. Ein kleiner Schritt, der dir mehr Freiheit und Sicherheit gibt.