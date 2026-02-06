Seit 1999 findet jedes Jahr am zweiten Dienstag im Februar der "Safer Internet Day” statt, also am zweiten Tag der zweiten Woche des zweiten Monats. 2026 fällt dieser Aktionstag auf den 10. Februar. An diesem Tag werden zahlreiche Veranstaltungen zur Sensibilisierung und Fortbildung rund um die sichere Internetnutzung organisiert.

Der Safer Internet Day wurde von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen und wird daher europaweit begangen, in Deutschland allerdings besonders intensiv.

Motto 2026: "KI and Me" – Nähe zwischen Mensch und Maschine

Die Seite "klicksafe.de" organisiert den Safer Internet Day (SID) in Deutschland und hat sich für dieses Jahr das Motto "KI and me” ausgesucht. Da sich laut der JIM-Studie 2025 immer mehr Kinder und Jugendliche mit ihren Problemen an KI wie ChatGPT statt an Vertrauenspersonen wie Lehrer:innen, Eltern, Partner:innen oder Freund:innen wenden, sehen die Projektleitungen eine Gefahr in parasozialen Beziehungen.

Zwar haben die meisten jungen Menschen unbeschränkten Zugang zu den KIs, reflektieren diesen aber womöglich zu wenig oder desozialisieren dadurch.

Beim Safer Internet Day geht es deshalb darum, die Medienkompetenz junger Menschen zu fördern und sie für den Umgang mit KI zu sensibilisieren.

Jugendliche sollen z. B.

verstehen , wann sie manipulativ oder problematisch sein kann,

, wann sie manipulativ oder problematisch sein kann, und unterscheiden lernen, was echte menschliche Nähe von simulierten Beziehungen trennt.

Schule als Schlüsselort: Die digitale Schulstunde am 10. Februar

Lehrkräfte können mit Klassen ab Jahrgangsstufe 7 an einer bundesweiten digitalen Schulstunde teilnehmen oder eigene Aktionen durchführen. Diese lassen sich bei klicksafe anmelden und werden Teil eines größeren gesellschaftlichen Diskurses über KI, Verantwortung und digitale Selbstbestimmung.