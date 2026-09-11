Der Spätsommer lädt dazu ein, möglichst viel Zeit draußen zu verbringen: im Park, auf dem Balkon, am See oder bei einem Spaziergang. Doch nicht immer ist die pralle Sonne angenehm. Manche Menschen reagieren empfindlich auf starke UV-Strahlung, Hitze oder helles Licht und suchen lieber einen schattigen Platz.

Andere möchten die letzten längeren Tage nutzen und gezielt Orte finden, an denen am Abend noch die Sonne scheint. Dabei können spezielle Sonnen-Apps helfen. Sie zeigen, wann und wo die Sonne steht, wie lange ein Ort noch im Licht liegt und wo sich Schattenbereiche befinden.

Wann Sonnen-Apps besonders praktisch sind

Die Idee dahinter ist simpel: Statt auf gut Glück loszugehen, kann man mit wenigen Klicks herausfinden, wie die Lichtverhältnisse an einem bestimmten Ort aussehen.

Besonders praktisch ist das:

an heißen Tagen, um einen kühlen Schattenplatz im Park oder Garten zu finden

für Menschen, die empfindlich auf Sonne oder helles Licht reagieren

beim Fotografieren, wenn eine bestimmte Lichtstimmung gesucht wird

bei Ausflügen, Wanderungen oder Radtouren

im Spätsommer und Herbst, um möglichst lange Sonnenstrahlen einzufangen

um Aufenthalte im Freien angenehmer zu planen

Gerade wenn die Sonne im Herbst tiefer steht, können wenige Minuten darüber entscheiden, ob ein Platz noch sonnig ist oder bereits im Schatten liegt.

Sunlitt zeigt Sonnenstand und Schatten

Eine der bekanntesten Apps für diesen Zweck ist Sunlitt. Sie zeigt den Verlauf der Sonne über den Tag hinweg und hilft dabei, vorherzusagen, wann ein bestimmter Ort im Licht oder im Schatten liegt.

Nutzer:innen können sich beispielsweise anschauen, ob der eigene Balkon am Nachmittag noch Sonne bekommt oder welcher Platz im Park zu einer bestimmten Uhrzeit günstig gelegen ist. Eine Schattenkarte stellt außerdem dar, wie Gebäude, Straßenzüge und andere Erhebungen Schatten werfen.

Interessant ist die App auch für die sogenannte "Golden Hour" – jene Zeit rund um Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, in der das Licht besonders warm und weich wirkt.

Weitere Apps für Sonnenstand und Lichtverhältnisse

Neben Sunlitt gibt es verschiedene weitere Anwendungen, die ähnliche oder ergänzende Funktionen anbieten:

Sun Surveyor: Die App zeigt den Verlauf von Sonne und Mond sowie unterschiedliche Lichtverhältnisse. Sie wird besonders häufig von Fotograf*innen genutzt und bietet unter anderem Karten- und Augmented-Reality-Ansichten.

Die App zeigt den Verlauf von Sonne und Mond sowie unterschiedliche Lichtverhältnisse. Sie wird besonders häufig von Fotograf*innen genutzt und bietet unter anderem Karten- und Augmented-Reality-Ansichten. PhotoPills : Die Anwendung richtet sich vor allem an Menschen, die Sonnenstände, Schatten und Lichtstimmungen für Fotoaufnahmen sehr genau planen möchten.

Die Anwendung richtet sich vor allem an Menschen, die Sonnenstände, Schatten und Lichtstimmungen für Fotoaufnahmen sehr genau planen möchten. Sun Seeker: Mithilfe von Augmented Reality zeigt die App über die Smartphone-Kamera, wo die Sonne zu unterschiedlichen Zeiten stehen wird.

Mithilfe von Augmented Reality zeigt die App über die Smartphone-Kamera, wo die Sonne zu unterschiedlichen Zeiten stehen wird. meteoblue und WetterOnline: Auch klassische Wetter-Apps und Wetterdienste bieten Informationen zu Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonnenscheindauer – allerdings meist weniger detailliert für die konkrete Schattenplanung.

Digitale Planung ersetzt keinen Sonnenschutz

Auch an bewölkten Tagen und an Schattenplätzen kann UV-Strahlung vorhanden sein. Sonnencreme, eine Kopfbedeckung und regelmäßige Pausen bleiben deshalb wichtig.