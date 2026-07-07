Du möchtest Erfahrungen im redaktionellen Arbeiten sammeln und dabei Verantwortung übernehmen? Als Werkstudent:in unterstützt du unsere Redaktion bei der Recherche, Konzeption und Erstellung von journalistischen und redaktionellen Inhalten.

Darüber hinaus bist du zentrale Ansprechperson für unsere Community und trägst dazu bei, die Beziehung zu unseren Leser:innen aktiv weiterzuentwickeln.



Zu deinen Aufgaben gehören:

Recherche von Themen, Hintergründen und relevanten Quellen

Verfassen, Redigieren und Aufbereiten von Artikeln, Interviews und weiteren redaktionellen Formaten

Unterstützung bei der Themenplanung und Content-Entwicklung

Betreuung und Weiterentwicklung unserer Community

Kommunikation mit Mitgliedern und Beantwortung von Anfragen

Entwicklung von Ideen zur Mitgliederbindung und zum Community-Wachstum

Unterstützung bei Newslettern, Kampagnen und weiteren Kommunikationsmaßnahmen

Das bringst du mit:

Erste praktische Erfahrung in einer Redaktion, im Journalismus oder in der professionellen Content-Erstellung

Sehr gute Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

Ausgeprägte Schreibkompetenz und ein sicheres Gespür für Sprache, Stil und Zielgruppen

Freude an Recherche und der verständlichen Aufbereitung komplexer Themen

Kommunikationsstärke und Interesse am Austausch mit einer engagierten Community

Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise

Idealerweise erste Erfahrungen mit Steady, Newslettern oder Community-Plattformen

Das bieten wir:

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum

Enge Zusammenarbeit mit einem engagierten Redaktionsteam

Die Möglichkeit, eigene Themen und Ideen einzubringen

Flexible Arbeitszeiten, die sich mit dem Studium vereinbaren lassen

Wertvolle Einblicke in digitale Medien, Community-Aufbau und moderne Redaktionsarbeit

Du hast Lust, hochwertige Inhalte zu schaffen und gleichzeitig unsere Community zu stärken? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit kurzen Arbeitsproben oder veröffentlichten Texten.

Melde dich gerne bei

Chefredakteurin Rieke C. Harmsen, rharmsen@epv.de

oder

Personalchefin Sandra Wenisch, swenisch@epv.de