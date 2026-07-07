Du möchtest Erfahrungen im redaktionellen Arbeiten sammeln und dabei Verantwortung übernehmen? Als Werkstudent:in unterstützt du unsere Redaktion bei der Recherche, Konzeption und Erstellung von journalistischen und redaktionellen Inhalten.
Darüber hinaus bist du zentrale Ansprechperson für unsere Community und trägst dazu bei, die Beziehung zu unseren Leser:innen aktiv weiterzuentwickeln.
Zu deinen Aufgaben gehören:
- Recherche von Themen, Hintergründen und relevanten Quellen
- Verfassen, Redigieren und Aufbereiten von Artikeln, Interviews und weiteren redaktionellen Formaten
- Unterstützung bei der Themenplanung und Content-Entwicklung
- Betreuung und Weiterentwicklung unserer Community
- Kommunikation mit Mitgliedern und Beantwortung von Anfragen
- Entwicklung von Ideen zur Mitgliederbindung und zum Community-Wachstum
- Unterstützung bei Newslettern, Kampagnen und weiteren Kommunikationsmaßnahmen
Das bringst du mit:
- Erste praktische Erfahrung in einer Redaktion, im Journalismus oder in der professionellen Content-Erstellung
- Sehr gute Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau
- Ausgeprägte Schreibkompetenz und ein sicheres Gespür für Sprache, Stil und Zielgruppen
- Freude an Recherche und der verständlichen Aufbereitung komplexer Themen
- Kommunikationsstärke und Interesse am Austausch mit einer engagierten Community
- Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
- Idealerweise erste Erfahrungen mit Steady, Newslettern oder Community-Plattformen
Das bieten wir:
- Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum
- Enge Zusammenarbeit mit einem engagierten Redaktionsteam
- Die Möglichkeit, eigene Themen und Ideen einzubringen
- Flexible Arbeitszeiten, die sich mit dem Studium vereinbaren lassen
- Wertvolle Einblicke in digitale Medien, Community-Aufbau und moderne Redaktionsarbeit
Du hast Lust, hochwertige Inhalte zu schaffen und gleichzeitig unsere Community zu stärken? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit kurzen Arbeitsproben oder veröffentlichten Texten.
Melde dich gerne bei
Chefredakteurin Rieke C. Harmsen, rharmsen@epv.de
oder
Personalchefin Sandra Wenisch, swenisch@epv.de