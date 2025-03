Pfarrerin Angela Hager übernimmt die theologisch-pädagogische Leitung am Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad (EBZ). Ab dem 1. Mai werde sie dort mit einem Stellenumfang von 50 Prozent beginnen und ab September die Stelle ganz übernehmen, teilte die bayerische Landeskirche am Mittwoch mit. Hager folgt damit auf Pfarrer Andreas Beneker, der am 1. August in den Ruhestand geht. Mit ihrer neuen Rolle werde Angela Hager auch Mitglied im zweiköpfigen Vorstand des Trägervereins.

Die 49-jährige Theologin war zuletzt acht Jahre lang als Studienleiterin am Evangelischen Bildungswerk Oberfranken-Mitte tätig und kümmerte sich dort um Erwachsenenbildung, gesellschaftspolitische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit. In einer Zeit, die durch Krisen und gesellschaftliche Herausforderungen geprägt sei, "sind Einrichtungen, die zum Dialog einladen und für eine offene demokratische Gesellschaft eintreten, von hohem Wert", sagte Hager laut Mitteilung mit Blick auf ihre neue Tätigkeit. Das EBZ verstehe sich als ein Begegnungs- und Bildungsort mit Fokus auf geistliche und politische Bildung, Umweltbildung, ländliche Entwicklung, Ehrenamt sowie Persönlichkeit und Kreativität.

Am EBZ Bad Alexandersbad sind unter anderem das Bayerische Bündnis für Toleranz, die Projektstelle gegen Rechtsextremismus, die Koordinierungsstelle "Demokratie leben in der Mitte Europas", die Antidiskriminierungsberatung "Füreinander in Oberfranken" sowie die Evangelische Arbeitsstelle Antiziganismus Bayern angesiedelt.