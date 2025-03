Wie blicken Sie heute auf Ihren Vater Harald Poelchau und seine Rolle als Gefängnispfarrer während des NS-Regimes?

Siemsen: Als Kind wurde nicht viel über die Vergangenheit gesprochen. Ich habe natürlich seine Bücher gelesen und es hat mich berührt. Heute freue ich mich, dass er so viel Gutes tun konnte und die Kraft dazu hatte. Er war Einzelkind und fand schon in seiner Jugend immer Anschluss an andere Menschen. Er hatte viele Freundeskreise. Dadurch hatte er viele Kontakte, die er nutzen konnte, um "U-Boote" unterzubringen oder Hilfe zu erfragen. Er hatte die Fähigkeit, mit neuen Menschen Kontakt aufzunehmen und er kümmerte sich um sie.

Als Gefängnisseelsorger hat Ihr Vater traumatische Erfahrungen gemacht, die er verarbeiten musste. Wie haben Sie das erlebt?

Siemsen: Das habe ich nicht mitbekommen, ich war zu jung. Seine Frau Dorothee hat das sicher mitbekommen. Ich weiß nicht, ob er Alpträume hatte. Er hatte Magengeschwüre und war gesundheitlich schon mitgenommen. Aber davon habe ich nicht viel gemerkt.

Er ging auf Vortragsreisen, besuchte Nachkommen und hielt oft Reden bei Gedenkfeiern. Aber ich war einfach viel zu klein, um das alles mitzukriegen. Erst im Nachhinein habe ich dann gelesen, dass er bei Gedenkfeiern Reden gehalten hat.

Was beeindruckt Sie am meisten an ihrem Vater?

Die Zivilcourage, die das Ehepaar Harald und Dorothee Poelchau gezeigt haben, ebenso wie meine Mutter und viele andere mehr, die mithalfen mit Lebensmittelkarten, gefälschten Dokumenten und Unterkunft für untergetauchte jüdische Mitbürger.

Sie haben in der NS-Zeit nicht einfach bloß zugeschaut, sondern sie haben getan, wovon sie dachten, dass es richtig ist.

Man muss nicht aufstehen und 'Nieder mit Hitler!' schreien, sondern kann auch etwas tun, ruhig und bescheiden. Die Menschen in Not sehen und ihnen helfen. Dann ist wenigstens an einer Ecke ein bisschen Not gelindert. Und: Die Liebe zum Menschen und die Menschlichkeit, die muss immer Vorrang haben.

Wie war er denn als Vater?

Siemsen: Er hatte immer ein offenes Ohr. Man konnte mit allen Fragen und Problemen zu ihm kommen und drüber reden oder eben ganz fröhlich miteinander spazieren gehen. Wir waren eine ganz normale Familie. Beim Mittagessen wurde das Tischgebet gesprochen. Die Mittagsruhe musste definitiv eingehalten werden, da durfte er nicht gestört werden. Ansonsten hat man sich viel über aktuelle Politik ausgetauscht. In der Nachkriegszeit, die ich bewusst in Erinnerung habe, war er Sozialpfarrer in einem Arbeiterbezirk am Karolingerplatz und sehr aktiv eingebunden. Da ging es mehr um Gespräche über individuelle Probleme und Gruppenaktivitäten, und über Freizeitangebote. Er war immer froh, wenn etwas geklappt hat.