Autismus: Wie Auticon Betroffene in IT-Jobs bringt

Das Konzept von Dirk Müller-Remus: Den IT-Consultants wird ein sogenannter Job-Coach zur Seite gestellt. Mitarbeiter, wie der promovierte Mathematiker Thomas Löbbe oder der IT-Spezialist Jürgen Schuch werden von diesen Integrationshelfern da unterstützt, wo sie sich selbst schwer tun: bei der Kommunikation etwa oder bei der Arbeitsplatzgestaltung in den jeweiligen Unternehmen. Dadurch können sich Menschen im Autismus-Spektrum mit ihren besonderen Fähigkeiten gut in den ersten Arbeitsmarkt integrieren. Und das nicht nur in großen deutschen Städten, sondern mittlerweile auch in Paris, Zürich und London.