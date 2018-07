Bischof Bedford-Strohm zieht Halbzeitbilanz

Zur Kommunikation gehören für Sie aber auch Handy, Facebook und Social-Media. Klinken Sie sich davon immer mal wieder bewusst aus?

Bedford-Strohm: Während meines Diensts geht das nicht. Dazu laufen in meinen beiden Ämtern zu viele Dinge zusammen, über die ich am Ende selbst entscheiden muss. Meine Mails versuche ich irgendwie zwischendrin zu beantworten – in Sitzungspausen, in meinem rollenden Büro im Auto, aber auch, wenn in einem überfüllten Zug auf dem Boden sitze. Im Urlaub schalte ich natürlich ab. Und das gelingt auch sehr gut, selbst wenn ich gelegentlich mal in meine Mails schauen muss. Das muss jeder lösen, wie es für ihn oder sie passt.

Auch in der zweiten Hälfte Ihrer Amtszeit werden Sie Probleme begleiten, wie etwa der Umgang mit der AfD, insbesondere bei den anstehenden Kirchenvorstandswahlen.

Bedford-Strohm: Es geht aus meiner Sicht nicht um die drei Buchstaben einer Partei, und es geht auch nicht darum, dass die Kirche irgendjemanden von vornherein ausgrenzt. Entscheidend sind die Inhalte. Es gibt in der AfD führende Leute, die Gedankengut aus der Zeit des Nationalsozialismus wieder salonfähig zu machen versuchen. Denen geben auch diejenigen eine Legitimität, die nicht so denken, aber sich für diese Partei engagieren. Es gibt rote Linien, die niemand überschreiten darf. Dazu gehören Antisemitismus und Rassismus genauso wie die pauschale Abwertung ganzer Menschengruppen. Es kann jedenfalls nicht sein, dass jemand im Sonntagsgottesdienst für unser christliches Menschenbild und die von Gott gegebene Ebenbildlichkeit jedes Menschen zu stehen meint, sich die restlichen sechs Tage der Woche aber für das genaue Gegenteil einsetzt.

Auch die Ökumene bleibt sicherlich ein Thema. Wird es bald ein gemeinsames Buch von Ihnen und Kardinal Marx geben?

Bedford-Strohm: Ich nehme die Idee gerne mit. Wir beide haben ähnliche Einschätzungen in vielen Dingen. Über diesen starken gemeinsamen theologischen Grund freue ich mich.

Insgesamt ist die Ökumene wegen der katholischen Irritationen um die Zulassung von Protestanten zur Kommunion aber doch in ein schwieriges Fahrwasser geraten.

Bedford-Strohm: Das sehe ich nicht so. Deshalb habe ich auch ganz bewusst den Presseberichten auf die erste Reaktion des Papstes widersprochen. Denn vor allem in seinem Interview auf dem Rückflug vom Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf hat der Papst deutlich gemacht, dass es keine ökumenische Bremse geben soll. Er hat sogar gesagt, dass die Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz zur Zulassung zum Abendmahl in manchem noch weiter gehen könnte. Das ist eine völlig andere Botschaft als das Gros der Zeitungsüberschriften, die es vorher gegeben hatte. Unterm Strich bleibt, dass ein drei Viertel der deutschen katholischen Bischöfe die Handreichung beschlossen haben. Dabei hat mich ganz besonders berührt, dass diese Handreichung mit einem klaren Bezug auf das Reformationsjubiläum und insbesondere den gemeinsamen Gottesdienst in Hildesheim beginnt. Auch das zeigt, wie richtig und wegweisend es war, dass wir das Reformationsjubiläum ökumenisch gefeiert haben. Durch das Reformationsjubiläum und die katholische Handreichung hat die Ökumene jedenfalls eine gehörige Portion Rückenwind bekommen. Dass der ökumenische Weg nicht einfach ist und dabei immer wieder Hürden überwunden werden müssen, war uns immer klar. Aber zu diesem Weg gibt es keine Alternative.

Haben Sie einen Schwerpunkt für die zweite Amtshälfte?

Bedford-Strohm: Das Thema Jugend ist mir sehr wichtig. Das ist natürlich zuerst einmal eine Herausforderung, weil die Kirche für viele Jugendliche nicht cool ist, weil sich die Welten auseinanderentwickelt haben. Gleichzeitig sehe ich aber viel Engagement und Aufbrüche, wenn beispielsweise 20 000 Jugendliche im Reformationsjahr zum Konfi-Camp nach Wittenberg gekommen sind. Wie Studien zeigen, kann ein guter Religions- und Konfirmandenunterricht die Biografien der Menschen prägen. Evangelische Jugendliche engagieren sich übrigens in einem signifikant höheren Maß auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen als ihre Altersgenossen. Der Schlüssel, mit dem wir junge Menschen erreichen können, ist Beteiligung und die Möglichkeit, selbst zu gestalten. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass junge Menschen angemessen in Gremien vertreten sind. Da tun sich Jugendliche zwangsläufig schwer, weil sie allein schon wegen ihres Alters nicht so bekannt sind und deshalb weniger gewählt werden. Ein wichtiger Schritt war deshalb, dass die Jugendvertreter in der bayerischen Landesssynode endlich das volle Stimmrecht haben.