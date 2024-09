Die frühere Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler (70) ist neue Vorsitzende des Kuratoriums des Kinderpalliativzentrums Großhadern. Sie sei vergangenen Freitag in das Amt berufen worden, sagte Breit-Keßler am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Vorsitzende des bayerischen Ethik-Rates folgt damit auf den früheren und inzwischen verstorbenen Landtagspräsidenten Alois Glück, der dieses Amt seit Gründung eines Fördervereins für das Kinderpalliativzentrum innehatte.

Das Kinderpalliativzentrum in München wurde 2016 offiziell eingeweiht - für schwer- und todkranke Kinder mit starken Schmerzen oder Atemnot stehen dort acht Betten zur Verfügung. Eine ambulante Palliativversorgung für Kinder gibt es in Großhadern bereits seit 2004. Seither wurden mehr als 500 Familien mit schwerkranken Kindern zuhause unterstützt. Doch weil sich nicht alle Krisen in häuslicher Umgebung meistern lassen, wurde das Kinderpalliativzentrum am LMU-Uniklinikum aufgebaut.