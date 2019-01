Diakon Grämmer übernimmt Jugendhilfe Rummelsberg

Rummelsberger Diakonie

Die Rummelsberger Diakonie e.V. ist einer der großen diakonischen Träger in Bayern. Sie wurde um 1890 in Nürnberg gegründet. 1905 zog die Gemeinschaft nach Rummelsberg. 20 Kilometer südöstlich von Nürnberg ließen sich auf einem Einödhof etwa 30 Nürnberger Diakone nieder, um in der Nachfolge Jesus Christus zu leben. Heute gehören zu Rummelsberg Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Wohngemeinschaften für jugendliche Flüchtlinge oder Altenheime.

