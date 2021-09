Eltern, Konfis und Pfarrer*innen entwickeln originelle Ideen rund um die Konfirmation in Corona-Zeiten

Bäumchen aus dem Pfarrwald

In Kirchrüsselbach (Dekanat Gräfenberg) ist es Tradition, zur Konfirmation Bäumchen aus dem Pfarrwald zu holen und den Treppenaufgang sowie den Eingang zur Jakobuskirche zu schmücken. Die Konfirmand*innen, die 2020 konfirmierten, hatten bereits ein Jahr zuvor als erster Jahrgang vorgeschlagen, trockenheitstolerante Bäumchen im Pfarrwald zu pflanzen, statt die Kirche mit abgesägten Bäumen zu schmücken. "Wir waren von der Idee auch begeistert. Und nachdem die wenigsten Mitglieder wussten, wo der Pfarrwald ist, machte der Kirchenvorstand mit Pfarrer Axel Bertholdt eine Exkursion in den Pfarrwald, um eine Stelle für die Pflanzaktion auszusuchen", erklärt Inge Heberlein, Vertrauensfrau im Kirchenvorstand.



Am 19. Oktober fand die Konfirmation in zwei Gruppen in Kirchrüsselbach mit Pfarrer Martin Kühn statt. Die Konfirmand*innen und ihre Eltern haben Atlasceder, Flatterulme, Esskastanie, Baumhasel, Schwarznuss, Walnuss, Douglasie, Spitzahorn und Stieleiche in Töpfe gepflanzt und damit die Treppen und den Eingang zur Kirche geschmückt. Geplant war, dass die Konfirmand*innen noch eine Weile ihre Bäumchen zuhause betreuen und sie danach im Pfarrwald mit dem Pfarrer sowie dem Förster Stefan Ludwig und Mitgliedern des Kirchenvorstandes einpflanzen. Doch dann kam dann der nächste Lockdown, und die Bäumchen blieben über den Winter zuhause.

Am letzten Samstag im März dieses Jahres war es dann endlich soweit: Kirchenvorstands-Mitglied Günter Fürsattel und sein Sohn hatten zuvor die Stelle im Pfarrwald mit einem Zaun eingegrenzt.

Pfarrerin Susanne Spinnler, die Konfirmand*innen sowie je ein Elternteil trafen sich unter Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen am Wanderparkplatz in Oberrüsselbach und liefen mit Spaten und Arbeitshandschuhen die zwei Kilometer zum Pfarrwald. Die Jugendlichen pflanzten ihre Bäumchen im richtigen Abstand ein. "Sie sind jetzt schon gut bekommen. Wenn es wenig regnet, müssen wir einen Wässerungsplan organisieren", überlegt Heberlein.

Mit Darth-Vader-Maske

Eine schöne Idee aus Vor-Corona-Zeiten hat Pfarrer Hannes Schott von seiner vorigen Stelle in Bayreuth mit an die Jakobskirche in Nürnberg genommen: Den Individuellen Segen für die Konfirmand*innen spendete diesmal nicht der Geistliche, sondern ein nahe stehendes Familienmitglied. "Auf diese Weise wurde eine Form der Nähe möglich, die ein Jahr später unter Corona-Bedingungen auch noch der ideale Weg für die Segnung war", meint Schott.

Wie man es von dem für seine humoristischen Ausflüge bekannten Pfarrer erwarten darf, wurde die von vielen als lästig empfundene Maskenregel bei den Gottesdiensten ebenso augenzwinkernd wie theologisch ausgelegt: Schott wechselte wahlweise von der Brad-Pitt- über die Nasen- zur Darth-Vader-Maske und überreichte den Konfirmand*innen schließlich jeweils eine mit der Aufschrift "Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an" – einem Satz aus 1. Samuel 16, der nicht nur Gottes Sichtweise auf den Menschen erklärt, sondern einen jeden auch dazu ermutigt, den anderen nicht nur nach Äußerlichkeiten zu beurteilen.