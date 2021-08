TV-Tipp: "Kirche in Bayern"

Berchtesgarden: Schlammschaufeln statt Konfirmation

Sie hatten sich schon so auf die Konfirmation gefreut. Die sechs Konfirmanden in Berchtesgaden. Endlich darf wieder gefeiert werden, nach all den Corona Einschränkungen. Und dann kam das Hochwasser und für drei von ihnen fiel das Fest buchstäblich ins Wasser. Gunnar Dillschneider hat einen der Konfirmanden in Berchtesgaden besucht.