Hinweis: Dieser Artikel behandelt Depression und psychische Krisen. Bei akuter Belastung oder Suizidgedanken findest du unten hilfreiche Kontakte und Anlaufstellen.

Ich habe Depression überlebt. Nicht, weil ich ein Wunderheilmittel fand. Nicht, weil jemand kam und mich rettete. Sondern weil ich irgendwann begriff: Niemand außer mir selbst kann mich retten.

Lange saß ich in einem dunklen Raum ohne Fenster. Gefühle waren stumpf, eine Leere in mir und der Sinn verschwunden. Therapie half mir, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Medikamente waren ein Versuch, aber nicht die Lösung. Ich suchte Antworten, wo es oft nur Stille gab.

Zwei Jahre Depression und Zusammenbrüche

2023 – das Jahr, in dem ich meine Mittlere Reife machte. Von außen sah es nach einem normalen Schritt ins Erwachsenenleben aus. Innen aber war es ein Kampf, den niemand sehen konnte – nicht einmal ich selbst. Zu Hause kämpfte meine Familie mit Krankheiten, Sorgen und Dauerbelastung. Es war nichts Neues, nicht schwer, einfach normal.

Direkt danach begann ich eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. Ich wollte helfen, heilen, Sinn finden. Doch was ich fand, war Überforderung. Es war zu früh, zu viel, zu schnell. Ich brach die Ausbildung nach zwei Tagen ab – und landete in der 11. Klasse der Fachoberschule. Anfangs lief es überraschend gut. Die Theorie lag mir, ich strengte mich an, schrieb gute Noten. Doch das Praktikum, das zur FOS gehörte, war für mich der erste Wendepunkt – im negativsten Sinne. Die Umgebung, die Anforderungen, der Umgang, der Druck – es zog mir den Boden unter den Füßen weg.

Im Februar 2024 wechselte ich die Stelle. Ich schöpfte neue Hoffnung. Aber kurz darauf kam der völlige Zusammenbruch. Ich konnte nicht mehr aufstehen, nicht mehr essen, nicht mehr funktionieren. Keine Schule. Kein Alltag. Kein Lächeln. Nur noch Leere. Und Therapie, die kaum half. In mir wuchs etwas Dunkles. Erste Suizidgedanken kamen schleichend. Ab Pfingsten war ich dauerhaft krankgeschrieben.

Ich versuchte es immer wieder. Ein paar Schritte zurück ins Leben. Doch jeder Versuch endete in Nervenzusammenbrüchen und Panikattacken. Ich hatte das Gefühl, in einem dunklen Tunnel gefangen zu sein, aus dem es keinen Ausgang gab.

Erster Schritt zurück ins Leben nach der Klinik

Im Juli 2024 entschied ich mich, die FOS endgültig abzubrechen. Stattdessen trat ich einen stationären Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJPP) an. Zum ersten Mal fühlte ich mich ernst genommen. Ich durfte ehrlich sein. Ich durfte schwach sein. Und trotzdem da sein. Es war kein Wundermittel. Aber es war ein Ort, an dem ich nicht allein war. Ich lernte, dass mein Schmerz einen Namen hat. Depression – schwere depressive Episode – und Verdacht auf soziale Phobie.

Die Entlassung war ein Wendepunkt. Ich war nicht "geheilt", aber ich war bereit, zu leben. Ich hatte neue Kraft, neue Pläne, neue Gedanken – neue Hoffnung.

Im Dezember 2024 startete ich einen neuen Versuch, eine Ausbildung zu beginnen. Als es wieder nicht klappte, fiel ich nicht mehr so tief. Diesmal wusste ich: Heilung ist kein gerader Weg. Ich war (noch) nicht soweit.

Spiritualität fand mich – oder ich sie?

Anfang 2025 gab mir ein Freund ein Buch: The Master Key System von Charles F. Haanel. Ich hatte nichts zu verlieren und vor allem nichts zu tun – also begann ich zu lesen. Und was soll ich sagen: Dieses Buch hat mir die Tür zu etwas geöffnet, das ich vorher nicht mal benennen konnte. Es geht um Gedanken, Bewusstsein, Unterbewusstsein, Energie – und darum, dass wir selbst Schöpfer unserer Realität sind. Ich begann zu meditieren, zu schreiben, Affirmationen zu üben. Nicht, um die Depression "wegzudenken", sondern um wieder Kontakt zu mir zu bekommen. Spiritualität wurde kein Ersatz für Therapie – aber eine Ergänzung. Eine Stütze. Ein Raum, in dem ich mir selbst begegnete.

Meine eigene Heilung finden

Heute, im Herbst 2025, bin ich stabil. Nicht perfekt, nicht "fertig", aber stabil. Die Suizidgedanken sind leiser geworden. Die Narben bleiben, aber sie erzählen von Überleben, nicht von Scheitern. Und ich kann sagen: Spiritualität, das Buch, die Klinik, neue Menschen um mich herum – all das hat geholfen. Aber geheilt habe ich mich selbst. Denn am Ende war ich es, die nicht aufgegeben hat. Ich war es, die zum hundertsten Mal aufgestanden ist. Ich war es, die sich erlaubt hat, zu fallen – und sich trotzdem wieder aufzurichten.

Heilung ist kein Ziel – sondern ein Prozess.

Depression ist nicht linear. Sie kommt leise, bleibt laut, und geht manchmal in Etappen. Ich weiß nicht, was noch kommt. Aber ich weiß: Ich habe Werkzeuge, Vertrauen – und mich.

Was ich sagen will: Wenn du das hier liest und am Boden bist – du musst nicht alles allein schaffen. Aber du darfst wissen: Der Schlüssel liegt in dir.