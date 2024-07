Die langjährige Chefredakteurin der Nürnberger Sozialzeitung "Straßenkreuzer", Ilse Weiß, hat sich mit der Juli-Ausgabe von den Leserinnen und Lesern der Zeitung verabschiedet. Weiß war 22 Jahre verantwortlich für das Blatt, heißt es in einer Mitteilung des Straßenkreuzers am Dienstag. Sie ist Trägerin der Bürgermedaille der Stadt Nürnberg.

Weiß hat mit dem Straßenkreuzer Projekte wie die "Straßenkreuzer-Uni", die Stadtführungen "SchichtWechsel" oder die Initiative Housing First für "bedingungsloses Wohnen" umgesetzt. Sie führte die Schreibwerkstatt, deren Autorinnen und Autoren in jedem Heft mehrere Seiten füllen. "Ich will kein Mitleidsblatt, ich will kein langweiliges tränenreiches Blatt, in dem man im Elend steckenbleibt", sagte Ilse Weiß in einem Gespräch mit dem Evangelischer Pressedienst (epd). Als sie beim Straßenkreuzer begonnen habe, seien Straßenzeitungen noch "Obdachlosen-Blätter" gewesen. Der heute monatlich erscheinende Straßenkreuzer wolle aber qualitativ hochwertige Geschichten bringen und das Selbstbewusstsein der Verkäuferinnen und Verkäufer in der Stadt und im Umland stärken.

Die Leitung des "Straßenkreuzers" übernimmt die bisherige Redakteurin Alisa Müller, teilte das Magazin mit.