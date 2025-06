Alfred Hirsch aus Dillingen war 13 Jahre alt, als er bei einem Freund erstmals durch ein Teleskop schauen durfte. Besonders der Saturn mit seinen Ringen hatte es ihm damals angetan und so musste er bald ein eigenes Teleskop haben. Heute ist er Religionspädagoge, schaut immer noch begeistert in den nächtlichen Himmel und hat dabei einen besonderen Zugang zu seiner Spiritualität entdeckt.

Gehweg-Astronomie und Sternenpilgern

Diesen einfachen Zugang zur Schönheit des Himmels bietet Alfred Hirsch häufig mitten in der Stadt an. Wenn sich die Venus vor die Sonne schiebt, oder etwas ähnlich Interessantes am Himmel passiert, baut er sein Teleskop auf dem Bürgersteig auf und lässt alle durchgucken, die es interessiert. Damit setzt er eine Idee aus Amerika um - die sogenannte "Gehweg-Astronomie".