Was glauben die "neuen" Alten?

In den USA steht der 21.August unter dem Zeichen "Tag des älteren Mitbürgers". Der Begriff Senior wird seit dem 14. Jahrhundert verwendet und bezeichnete das Gegenteil von Junior einen erwachsenen, reifen Menschen.

Heute spielt besonders in Industriestaaten der Zeitpunkt eine Rolle, an dem jemand in den Ruhestand geht. Ab 60 oder 65 Jahren gibt es diverse Seniorenermäßigungen. Für die neue Generation, die durchaus noch frisch und jugendlich daherkommt, ist das häufig eine harte Zäsur im Leben.

Für Kirchengemeinden heißt das aber auch, die Seniorenarbeit völlig neu zu denken.